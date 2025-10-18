DDA Naib Tehsildar Salary 2025: डीडीए नायब सैलरी स्ट्रक्ट्रचर, सुविधाएं और लाभ जानें

डीडीए नायब तहसीलदार सैलरी : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए सीधी भर्ती 2025 के तहत नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की घोषणा की है। यह एक स्थिर नौकरी और वित्तीय लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन करियर अवसर है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 6 के तहत शुरुआत में 35400 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। मूल वेतन के अलावा, उन्हें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भत्ते भी मिलेंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस पद के कर्तव्यों और कार्यों को जानने के लिए डीडीए नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल देखें। डीडीए नायब तहसीलदार वेतन के साथ-साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी के लिए आगे स्क्रॉल करें।

डीडीए नायब तहसीलदार सैलरी 2025 कितनी होती है?

डीडीए नायब तहसीलदार पद अपनी प्रतिष्ठा, आकर्षक वेतनमान और स्थिरता के कारण भारी संख्या में आवेदन प्राप्त करता है। इसलिए, चयन के बाद स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को वेतन और ज़िम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। वे डीडीए के अंतर्गत भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।