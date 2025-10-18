DDA Naib Tehsildar Salary 2025: डीडीए नायब सैलरी स्ट्रक्ट्रचर, सुविधाएं और लाभ जानें

Assam TET Result 2025
By Priyanka Pal
Oct 18, 2025, 18:48 IST

डीडीए नायब तहसीलदार वेतन 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण नायब तहसीलदार पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पूरी तरह तैयार है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 6 के तहत 35400-112400 रुपये के वेतनमान के अंतर्गत वेतन मिलेगा। पूरा वेतनमान और जॉब प्रोफाइल यहाँ देखें।

DDA Naib Tehsildar Salary 2025
DDA Naib Tehsildar Salary 2025

डीडीए नायब तहसीलदार सैलरी : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए सीधी भर्ती 2025 के तहत नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की घोषणा की है। यह एक स्थिर नौकरी और वित्तीय लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन करियर अवसर है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 6 के तहत शुरुआत में 35400 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। मूल वेतन के अलावा, उन्हें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भत्ते भी मिलेंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस पद के कर्तव्यों और कार्यों को जानने के लिए डीडीए नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल देखें। डीडीए नायब तहसीलदार वेतन के साथ-साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी के लिए आगे स्क्रॉल करें।

डीडीए नायब तहसीलदार सैलरी 2025 कितनी होती है?

डीडीए नायब तहसीलदार पद अपनी प्रतिष्ठा, आकर्षक वेतनमान और स्थिरता के कारण भारी संख्या में आवेदन प्राप्त करता है। इसलिए, चयन के बाद स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को वेतन और ज़िम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। वे डीडीए के अंतर्गत भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7वें वेतन आयोग के अनुसार, डीडीए नायब तहसीलदार का वेतन स्तर 6 पर निर्धारित है। इस पद के लिए वेतन संरचना में 9300-34800 रुपये का वेतन बैंड और 4200 रुपये का ग्रेड पे शामिल है। 

डीडीए नायब तहसीलदार सैलरी स्ट्रक्चर

डीडीए नायब तहसीलदार का वेतन विभिन्न भागों में विभाजित है। इसमें वेतनमान, वेतन स्तर, मूल वेतन, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और अन्य लाभ शामिल हैं। वेतन सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार तय किया जाता है। नीचे डीडीए नायब तहसीलदार के वेतन का पूरा विवरण दिया गया है।

वेतनमान

35400 रुपये- 112400 रुपये

वेतन स्तर

स्तर 6

मूल वेतन

35400 रुपये

वेतन पट्टा

9300 रुपये से 34800 रुपये तक

ग्रेड पे

4200 रुपये

भत्ता

निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार

डीडीए नायब तहसीलदार इन-हैंड सैलरी क्या है?

डीडीए नायब तहसीलदार का वेतन मूल वेतन और भत्ते (डीए, एचआरए, आदि) को मिलाकर बनता है, जिसमें पीएफ, कर और अन्य शुल्क काट लिए जाते हैं। नए भर्ती हुए कर्मचारियों का मूल वेतन 35400 रुपये से शुरू होगा, जो समय और पदोन्नति के साथ 112400 रुपये तक बढ़ सकता है। इस पद का मासिक वेतन तय करने में भत्ते अहम भूमिका निभाते हैं।

डीडीए नायब तहसीलदार वेतन: सुविधाएं एवं भत्ते

मूल वेतन के अलावा, नायब तहसीलदार कर्मचारी सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न भत्तों, सुविधाओं और लाभों के भी हकदार होते हैं। ये भत्ते अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। वेतन में शामिल कुछ भत्ते इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ते

  • मकान किराया भत्ते

  • यात्रा भत्ते

  • चिकित्सा भत्ते

  • पेंशन

  • ग्रेच्युटी लाभ

  • अन्य प्रासंगिक भत्ते

