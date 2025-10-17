Assam TET Result 2025
Focus
Quick Links

भारत के सबसे पुराने पुल, जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं

By Bagesh Yadav
Oct 17, 2025, 20:22 IST

भारत के कुछ सबसे पुराने और मशहूर पुलों के बारे में जानें। इनमें मेघालय के जीवित जड़ वाले पुल से लेकर पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज तक शामिल है। हम पंबन, नामडांग स्टोन और शाही ब्रिज जैसे ऐतिहासिक पुलों के बारे में भी जानेंगे, जो भारत की शानदार इंजीनियरिंग और वास्तुकला की विरासत को दिखाते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

पुल दो जगहों को जोड़ने का काम करते हैं, जिनके बीच में अक्सर कोई नदी होती है। ये पुल हमेशा से ही दोनों तरफ के लोगों के आने-जाने और संपर्क को आसान बनाने के लिए जरूरी रहे हैं। पुराने समय में, राज्य अक्सर नदियों के किनारे बसते थे क्योंकि तब पुल बनाने की तकनीक नहीं थी। उस समय सैनिक नदियों को पार करने के लिए कामचलाऊ पुल बनाते थे। जैसे-जैसे तकनीक बेहतर हुई, लोगों ने पुल बनाना सीख लिया। इस लेख में हम भारत के कुछ सबसे पुराने पुलों के बारे में जानेंगे।

उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज, मेघालय

उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज भारत के सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह मेघालय में स्थित एक जीवित जड़ वाला पुल है। यह पुल चेरापूंजी के पास है और यहां एक झरना भी है। पर्यटन के कारण इस रूट ब्रिज की हालत खराब हो गई है।

हावड़ा ब्रिज (रबींद्र सेतु), पश्चिम बंगाल

हावड़ा ब्रिज भारत के सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है और बंगाल की एक खास पहचान है। यह एक संतुलित स्टील ब्रिज है जो हुगली नदी पर बना है। यह कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से बनवाया था। हालांकि, 14 जून, 1965 को इसका नाम बदलकर रबींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रबींद्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है।

नामडांग स्टोन ब्रिज, असम

नामडांग स्टोन ब्रिज असम के पुराने पुलों में से एक है। यह पुल 1703 में अहोम राजा रुद्र सिंह के शासनकाल में बंगाली कारीगरों ने बनाया था। इसे नामडांग नदी पर बनाया गया था। इस पुल को एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया था।

भारत के सबसे पुराने पुलों की सूची

निश्चित रूप से। दिए गए लेख के आधार पर, यहां भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध पुलों को सारांशित करने वाली एक तालिका दी गई है, जिसमें उनके निर्माण का साल और राज्य शामिल है।

पुल का नाम

निर्माण का साल

राज्य

नामडांग स्टोन ब्रिज

1703

असम

शाही ब्रिज

1568–1569

उत्तर प्रदेश

फिट्जगेराल्ड ब्रिज

1867

महाराष्ट्र

पंबन ब्रिज

1914

तमिलनाडु

कोरोनेशन ब्रिज (सेवोक ब्रिज)

1941

पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल)

हावड़ा ब्रिज (रबींद्र सेतु)

-

पश्चिम बंगाल

गोदावरी ब्रिज

-

आंध्र प्रदेश

उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज

-

मेघालय

रेलवे ब्रिज 226 और 541

-

हिमाचल प्रदेश

शाही ब्रिज, उत्तर प्रदेश

शाही ब्रिज का निर्माण सोलहवीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर किया गया था। इस पुल को बनाने का आदेश मुगल सम्राट अकबर ने दिया था और यह 1568-1569 में बनकर तैयार हुआ। इस पुल का डिजाइन अफगान वास्तुकार अफजल अली ने तैयार किया था और इसे बनाने में चार साल लगे थे।

 रेलवे ब्रिज 226 और 541, हिमाचल प्रदेश

भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध रेलवे पुलों में ब्रिज 226 और ब्रिज 541 शामिल हैं। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।

ब्रिज 541, जिसमें चार मंजिलें और मेहराबदार गैलरी हैं, कंडाघाट और कनोह स्टेशनों के बीच स्थित है।
ब्रिज 226, जो पांच-स्तरीय मेहराबदार गैलरी के साथ एक गहरी घाटी पर बना है, सोनवारा और धरमपुर के बीच स्थित है।

दोनों पुल सुंदर कालका-शिमला रेलवे लाइन का हिस्सा हैं, जो अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है।

कोरोनेशन ब्रिज (सेवोक रोडवे ब्रिज), पश्चिम बंगाल

इसे सेवोक रोडवे ब्रिज भी कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में। यह तीस्ता नदी पर बना है और कलिम्पोंग को दार्जिलिंग से जोड़ता है। इसका नाम किंग जॉर्ज VI और क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के सम्मान में रखा गया था। इसकी आधारशिला 1937 में रखी गई थी। यह ढांचा 1941 में 6 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ।

 गोदावरी ब्रिज, आंध्र प्रदेश

यह पुल आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। यह बोस्ट्रिंग गर्डर्स का उपयोग करके गोदावरी नदी पर बनाया गया है। यह ट्रस ब्रिज भारत में पानी पर बना तीसरा सबसे लंबा सड़क-सह-रेल पुल है। इसके अलावा, यह एशिया के सबसे लंबे स्पैन वाले प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट आर्च पुलों में से एक है।

पंबन ब्रिज, तमिलनाडु

पंबन ब्रिज का उद्घाटन 24 फरवरी, 1914 को हुआ था। यह पुल मुख्य भूमि भारत के मंडपम को पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम से जोड़ता है। यह भारत का पहला समुद्री पुल था। 1988 तक, यह रामेश्वरम और भारतीय मुख्य भूमि के बीच एकमात्र जमीनी परिवहन का जरिया था।

फिट्जगेराल्ड ब्रिज, महाराष्ट्र

यह पुणे का एक ऐतिहासिक पुल है, जिसे 1867 में बनाया गया था। यह पुल मुला-मुथा नदी पर बना है और इसके दोनों सिरों पर मेडिसी शेर की मूर्तियां हैं। इस पुल का नाम बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम रॉबर्ट वेसी फिट्जगेराल्ड के नाम पर रखा गया है।

PF Withdrawal New Rules 2025: अब 2 नहीं, इतने महीने बाद मिलेगा PF का पूरा पैसा, यहां देखें नया नियम 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News