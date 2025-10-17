भारत के सबसे पुराने पुल, जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं

पुल दो जगहों को जोड़ने का काम करते हैं, जिनके बीच में अक्सर कोई नदी होती है। ये पुल हमेशा से ही दोनों तरफ के लोगों के आने-जाने और संपर्क को आसान बनाने के लिए जरूरी रहे हैं। पुराने समय में, राज्य अक्सर नदियों के किनारे बसते थे क्योंकि तब पुल बनाने की तकनीक नहीं थी। उस समय सैनिक नदियों को पार करने के लिए कामचलाऊ पुल बनाते थे। जैसे-जैसे तकनीक बेहतर हुई, लोगों ने पुल बनाना सीख लिया। इस लेख में हम भारत के कुछ सबसे पुराने पुलों के बारे में जानेंगे। उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज, मेघालय उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज भारत के सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह मेघालय में स्थित एक जीवित जड़ वाला पुल है। यह पुल चेरापूंजी के पास है और यहां एक झरना भी है। पर्यटन के कारण इस रूट ब्रिज की हालत खराब हो गई है। हावड़ा ब्रिज (रबींद्र सेतु), पश्चिम बंगाल हावड़ा ब्रिज भारत के सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है और बंगाल की एक खास पहचान है। यह एक संतुलित स्टील ब्रिज है जो हुगली नदी पर बना है। यह कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से बनवाया था। हालांकि, 14 जून, 1965 को इसका नाम बदलकर रबींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रबींद्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है।

नामडांग स्टोन ब्रिज, असम नामडांग स्टोन ब्रिज असम के पुराने पुलों में से एक है। यह पुल 1703 में अहोम राजा रुद्र सिंह के शासनकाल में बंगाली कारीगरों ने बनाया था। इसे नामडांग नदी पर बनाया गया था। इस पुल को एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया था। भारत के सबसे पुराने पुलों की सूची निश्चित रूप से। दिए गए लेख के आधार पर, यहां भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध पुलों को सारांशित करने वाली एक तालिका दी गई है, जिसमें उनके निर्माण का साल और राज्य शामिल है। पुल का नाम निर्माण का साल राज्य नामडांग स्टोन ब्रिज 1703 असम शाही ब्रिज 1568–1569 उत्तर प्रदेश फिट्जगेराल्ड ब्रिज 1867 महाराष्ट्र पंबन ब्रिज 1914 तमिलनाडु कोरोनेशन ब्रिज (सेवोक ब्रिज) 1941 पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल) हावड़ा ब्रिज (रबींद्र सेतु) - पश्चिम बंगाल गोदावरी ब्रिज - आंध्र प्रदेश उमशियांग डबल-डेकर रूट ब्रिज - मेघालय रेलवे ब्रिज 226 और 541 - हिमाचल प्रदेश

शाही ब्रिज, उत्तर प्रदेश शाही ब्रिज का निर्माण सोलहवीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर किया गया था। इस पुल को बनाने का आदेश मुगल सम्राट अकबर ने दिया था और यह 1568-1569 में बनकर तैयार हुआ। इस पुल का डिजाइन अफगान वास्तुकार अफजल अली ने तैयार किया था और इसे बनाने में चार साल लगे थे। रेलवे ब्रिज 226 और 541, हिमाचल प्रदेश भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध रेलवे पुलों में ब्रिज 226 और ब्रिज 541 शामिल हैं। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ब्रिज 541, जिसमें चार मंजिलें और मेहराबदार गैलरी हैं, कंडाघाट और कनोह स्टेशनों के बीच स्थित है।

ब्रिज 226, जो पांच-स्तरीय मेहराबदार गैलरी के साथ एक गहरी घाटी पर बना है, सोनवारा और धरमपुर के बीच स्थित है। दोनों पुल सुंदर कालका-शिमला रेलवे लाइन का हिस्सा हैं, जो अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। कोरोनेशन ब्रिज (सेवोक रोडवे ब्रिज), पश्चिम बंगाल इसे सेवोक रोडवे ब्रिज भी कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, विशेष रूप से उत्तरी बंगाल में। यह तीस्ता नदी पर बना है और कलिम्पोंग को दार्जिलिंग से जोड़ता है। इसका नाम किंग जॉर्ज VI और क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के सम्मान में रखा गया था। इसकी आधारशिला 1937 में रखी गई थी। यह ढांचा 1941 में 6 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ।