Oil India Admit Card 2025: ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड oil-india.com पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऑयल इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत CBT के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- https://www.oil-india.com के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑयल इंडिया JOA एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है-

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड डाउनलोड 2025 लिंक

उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। **Candidates** को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से काफी पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकालकर परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025: खास बातें

इससे पहले ऑयल इंडिया ने विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली थी। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।