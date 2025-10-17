Oil India Admit Card 2025: ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड oil-india.com पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

ऑयल इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत CBT के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- https://www.oil-india.com के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑयल इंडिया JOA एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है-
ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड डाउनलोड 2025 लिंक
उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। **Candidates** को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से काफी पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकालकर परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।
ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025: खास बातें
इससे पहले ऑयल इंडिया ने विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली थी। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती करने वाली संस्था
|
ऑयल इंडिया
|
पद का नाम
|
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट
|
परीक्षा का तरीका
|
CBT
|
परीक्षा की तारीख
|
19 अक्टूबर, 2025
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
जारी
|
आधिकारिक वेबसाइट
ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
चरण 1: ऑयल इंडिया की वेबसाइट - oil-india.com पर जाएं।
चरण 2: 'Admit Card download link for CBT against Advertisement no. OIL/ADMN/13A/25-26/240 Dated: 08.08.2025 and Corrigendum Notification No. OIL/ADMN/13A/25-26/243 DATED 21/08/2025' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालें।
चरण 4: 'Download Admit Card' पर क्लिक करें।
चरण 5: एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें।
