Oil India Admit Card 2025: ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड oil-india.com पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Oct 17, 2025, 19:34 IST

ऑयल इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार ने विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत CBT के लिए आधिकारिक वेबसाइट- https://www.oil-india.com के माध्यम से सफलतापूर्वक आवेदन किया था।

Oil India Admit Card 2025

ऑयल इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत CBT के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- https://www.oil-india.com के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑयल इंडिया JOA एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है-

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड डाउनलोड 2025 लिंक

उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। **Candidates** को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से काफी पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकालकर परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025: खास बातें

इससे पहले ऑयल इंडिया ने विज्ञापन संख्या OIL/ADMN/13A/25-26/240 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली थी। मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

भर्ती करने वाली संस्था

ऑयल इंडिया

पद का नाम

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट

परीक्षा का तरीका

CBT

परीक्षा की तारीख

19 अक्टूबर, 2025

एडमिट कार्ड की स्थिति

जारी

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.oil-india.com/

ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

चरण 1: ऑयल इंडिया की वेबसाइट - oil-india.com पर जाएं।

चरण 2: 'Admit Card download link for CBT against Advertisement no. OIL/ADMN/13A/25-26/240 Dated: 08.08.2025 and Corrigendum Notification No. OIL/ADMN/13A/25-26/243 DATED 21/08/2025' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालें।

चरण 4: 'Download Admit Card' पर क्लिक करें।

चरण 5: एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें।

