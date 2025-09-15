ट्रेन में खाली सीट ढूँढना अब हुआ आसान, किस डिब्बे में कौन-सी है खाली? जानें ऐसे

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक ऐसी सर्विस शुरू की है, जिसकी मदद से अब आपको ट्रेन में किस डिब्बे में कितनी सीटें खाली हैं, यह जानने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले इसके लिए अलग से पूछताछ करनी पड़ती थी, लेकिन अब IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ही यह जानकारी कुछ आसान स्टेप्स में मिल जाती है। त्योहारी सीजन में जब ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल होता है, तब यह फीचर यात्रियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।
कैसे पता करें ट्रेन के डिब्बे में खाली सीट?
-
सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
-
वहाँ Charts / Vacancy का विकल्प चुनें।
-
अब ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख दर्ज करें।
-
इसके बाद आपके सामने पूरी सीटों का चार्ट आ जाएगा।
चार्ट में क्या जानकारी मिलेगी?
इस चार्ट में आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि किस डिब्बे में कितनी सीटें पहले से बुक हो चुकी हैं, कौन-सी सीटें अभी खाली हैं और हर कोच में कितनी वैकेंसी बची हुई है।
किन ट्रेनों में मिलती है यह सुविधा?
शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों तक सीमित थी, लेकिन अब यह लगभग सभी Reserved ट्रेनों में उपलब्ध है। चाहे राजधानी हो, शताब्दी, दुरंतो या फिर मेल/एक्सप्रेस ट्रेन, हर जगह यात्रियों को यह विकल्प आसानी से दिखाई देगा।
रेलवे कब अपडेट करता है चार्ट?
रेलवे ट्रेन का पहला चार्ट रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले तैयार करता है, जबकि दूसरा और आख़िरी चार्ट डिपार्चर से लगभग 30 मिनट पहले पब्लिश किया जाता है। यानी इन दोनों समय पर सीटों की उपलब्धता अपडेट होकर यात्रियों को आसानी से दिखाई देती है।
यात्रियों को कैसे होगा फायदा?
-
यात्री पहले से तय कर पाएंगे कि किस कोच में बैठना है।
-
इससे टिकट बुकिंग और सीट चयन में आसानी होगी।
-
समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी।
-
भीड़भाड़ और अनिश्चितता से बचते हुए यात्रा का अनुभव बेहतर बनेगा।
