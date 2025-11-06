One Liners Current Affairs 06 Nov 2025: न्यूयॉर्क शहर (US) के नवनिर्वाचित मेयर कौन बने है?

One Liners Current Affairs 06 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

1. हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया- नई दिल्ली

2. हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है- लखनऊ

3. हाल ही में ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" का सफल परिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया- भारतीय सेना

4. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया- अमूल (GCMMF)

5. किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)