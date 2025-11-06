Current Affairs Quiz 06 नवंबर 2025: ‘यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी’ से किस शहर को सम्मानित किया गया?

Current Affairs Quiz 06 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया?
A. हैदराबाद
B. नई दिल्ली
C. पुणे
D. लखनऊ
1. B. नई दिल्ली
भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हुआ, जिसने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति देश की प्रतिबद्धता में भारतीय सेना के योगदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भावना को पुनः मजबूत किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, निदेशक जनरल (इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग), ने स्वागत भाषण दिया।
2. हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है?
A. जयपुर
B. नासिक
C. गुवाहाटी
D. लखनऊ
2. D. लखनऊ
उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। लखनऊ अब हैदराबाद (2019) के बाद यह सम्मान पाने वाला दूसरा भारतीय शहर है। यह सम्मान लखनऊ के समृद्ध अवधी व्यंजनों को सम्मानित करता है, जो इसकी पाक कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
3. हाल ही में ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" का सफल परिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया?
A. भारतीय सेना
B. भारतीय वायुसेना
C. भारतीय नौसेना
D. इंडियन कोस्ट गार्ड
3. A. भारतीय सेना
भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" (Vayu Samanvay) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और ज़मीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहु-क्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
4. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया?
A. IFFCO
B. अमूल (GCMMF)
C. नाबार्ड
D. A और B दोनों
4. B. अमूल (GCMMF)
साल 2025 में, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं की रैंकिंग में भारत की अमूल (GCMMF) और IFFCO ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। यह जानकारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में दी गई, जिसे दोहा, क़तर में जारी किया गया। इन रैंकिंग्स का निर्धारण राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में टर्नओवर के आधार पर किया गया है, जो आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव दोनों को दर्शाती हैं, और सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
5. किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है?
A. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
C. नाबार्ड
D. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)
5. B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से EPFO के पेंशनभोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बैंकों या EPFO कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
