Current Affairs Quiz 06 नवंबर 2025: ‘यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी’ से किस शहर को सम्मानित किया गया?

Current Affairs Quiz 06 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? A. हैदराबाद B. नई दिल्ली C. पुणे D. लखनऊ 1. B. नई दिल्ली भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हुआ, जिसने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति देश की प्रतिबद्धता में भारतीय सेना के योगदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भावना को पुनः मजबूत किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, निदेशक जनरल (इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग), ने स्वागत भाषण दिया।

2. हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? A. जयपुर B. नासिक C. गुवाहाटी D. लखनऊ 2. D. लखनऊ उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। लखनऊ अब हैदराबाद (2019) के बाद यह सम्मान पाने वाला दूसरा भारतीय शहर है। यह सम्मान लखनऊ के समृद्ध अवधी व्यंजनों को सम्मानित करता है, जो इसकी पाक कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 3. हाल ही में ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" का सफल परिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? A. भारतीय सेना B. भारतीय वायुसेना C. भारतीय नौसेना D. इंडियन कोस्ट गार्ड 3. A. भारतीय सेना भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" (Vayu Samanvay) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और ज़मीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहु-क्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।