One Liners Current Affairs 07 Nov 2025: ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पर स्मारक डाक टिकट किसने लांच किया?

One Liners Current Affairs 07 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है- 7 नवंबर
- हाल ही में पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया- आईआईटी गुवाहाटी
- राष्ट्र गीत वन्देमातरम् के 150 वर्षों के ऐतिहासिक समारोह का आयोजन कहां किय जा रहा है- दिल्ली
- हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर (Torkham Border) किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है- पाकिस्तान- अफगानिस्तान
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर को किस शहर से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे- वाराणसी
- ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पर स्मारक डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया- पीएम नरेंद्र मोदी
- 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किसने किया- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल
- 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 का थीम क्या है- ‘अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस’
