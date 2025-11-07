DSSSB TGT Online Form 2025: दिल्ली टीजीटी के 5346 रिक्त पदों के लिए, आवेदन की आज अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

DSSSB TGT Online Form 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज समाप्त होने जा रही है। इसके जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के कुल 5346 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस जैसे विभिन्न विषयों के पद शामिल हैं।

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए शुल्क सहित विवरण लेख में देखें।

DSSSB TGT Application Form 2025: आवेदन लिंक

डीएसएसएसबी द्वारा निकाली गई भर्ती विभिन्न विषयों के लिए निकाली गई हैं। जिसका उद्देश्य शिक्षण कार्यबल को मजबूत करना और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: