MP Police SI Vacancy 2025: एमपी पुलिस SI के 500 पदों पर, 10 नवंबर तक करें Apply

MP Police SI Vacancy 2025 last date: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के कुल 500 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 नवंबर, तक पूरा कर सकते हैं।
एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।
MP Police SI Vacancy 2025: आवेदन लिंक
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:
एमपी पुलिस एसआई भर्ती 2025
MP Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए संबंधित भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सुधार करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों के लिए नीचे टेबल देखें:
संगठन
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB)
पद का नाम
सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर
पदों की संख्या
500
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
10 नवंबर, 2025
फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि
15 नवंबर, 2025
परीक्षा तिथि
9 जनवरी, 2025
ऑफिशियल वेबसाइट
https://esb.mp.gov.in/
MP Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तिथियां
एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर SI और परीक्षा तिथि की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका आयोजन 9 जनवरी को दो पालियों में किया जाएगा। उम्मीदवार महत्वपूर्ण तिथियों की जांच नीचे टेबल से कर सकते हैं:
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
6 अक्टूबर, 2025
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
27 अक्टूबर, 2025
ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
10 नवंबर, 2025
ऑनलाइन फॉर्म में सुधार करने की तिथि
15 नवंबर, 2025
एमपी पुलिस परीक्षा तिथि
09 जनवरी 2026
MP Police SI Vacancy 2025: परीक्षा तिथि
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर भर्ती पीरक्षा 2025 की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं। वहीं, परीक्षा तिथियों को देखने के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
शिफ्ट
तारीख
उम्मीदवारों के लिए रिपोर्टिंग का समय
परीक्षा का समय
पहली
09 जनवरी 2026
सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक
सुबह 9.30 से 11.30 बजे
दूसरी
09 जनवरी 2026
दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक
दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक
