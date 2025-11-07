MP Police SI Vacancy 2025: एमपी पुलिस SI के 500 पदों पर, 10 नवंबर तक करें Apply

MP Police SI Vacancy 2025 last date: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के कुल 500 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 नवंबर, तक पूरा कर सकते हैं।

एमपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिया गया विवरण देख सकते हैं।

MP Police SI Vacancy 2025: आवेदन लिंक

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) सूबेदार/सब- इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: