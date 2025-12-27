RPSC Exam Calendar 2026 OUT: आरपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

क्रम संख्या परीक्षा का नाम परीक्षा तिथि

1 डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 (गृह/सुरक्षा विभाग) (Deputy Commandant Exam, 2025 – Home/Security Department) 11-01-2026

2 लेक्चरर परीक्षा 2025 (आयुष विभाग) (Lecturer Exam, 2025 – AYUSH Department) 12-01-2026

3 सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा 2025 (ऊर्जा विभाग) (Assistant Electrical Inspector Exam, 2025 – Energy Department) 01-02-2026

4 जूनियर केमिस्ट परीक्षा 2025 (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) (Junior Chemist Exam, 2025 – PHED) 01-02-2026

5 सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2024 (DOP विभाग) (Assistant Engineer Comb. Comp. (Mains) Exam, 2024) 15-03-2026 से 18-03-2026

6 उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 (गृह विभाग) (Sub Inspector / Platoon Commander Comb. Exam, 2025) 05-04-2026

7 पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 (पशुपालन विभाग) (Veterinary Officer Exam, 2025) 19-04-2026

8 सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 2025 (कृषि विभाग) (Assistant Agriculture Engineer Exam, 2025) 19-04-2026

9 आरपीएससी परीक्षा हेतु आरक्षित (Reserved for RPSC Examination) 26-04-2026

10 आरपीएससी परीक्षा हेतु आरक्षित (Reserved for RPSC Examination) 03-05-2026

11 लेक्चरर, लेक्चरर कृषि एवं कोच संयुक्त परीक्षा 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) (Lecturer, Lecturer Agriculture & Coach Comb. Exam, 2025) 31-05-2026 से 16-06-2026

12 वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त परीक्षा 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) (Senior Teacher Comb. Exam, 2025) 12-07-2026 से 18-07-2026

13 जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) (Junior Legal Officer Exam, 2025 – JDA) 26-07-2026

14 सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2025 (सांख्यिकी विभाग) (Statistical Officer Exam, 2025) 30-08-2026

15 फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षक परीक्षा 2025 (Inspector of Factories & Boilers Exam, 2025) 20-09-2026

16 फैक्ट्री निरीक्षक (रासायनिक) परीक्षा 2025 (Inspector of Factories (Chemical) Exam, 2025) 20-09-2026

17 सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2025 (गृह विभाग) (Assistant Director & Senior Scientific Officer Exam, 2025) 13-10-2026 से 16-10-2026

18 संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2025 (महिला एवं बाल विकास विभाग) (Protection Officer Exam, 2025) 15-11-2026

19 आरपीएससी परीक्षा हेतु आरक्षित (Reserved for RPSC Examination) 29-11-2026

20 आरपीएससी परीक्षा हेतु आरक्षित (Reserved for RPSC Examination) 06-12-2026