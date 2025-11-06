Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: झारखंड होम गार्ड 737 पदों पर भर्ती, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत होम गार्ड के कुल 737 रिक्त पदों को भरा जाएगा। रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर, से शुरू की जाएगी। वहीं, आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर तय की गई है। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता के आधार पर पूरी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें। Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर पाएंगे: भर्ती प्राधिकरण का नाम झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पद का नाम होम गार्ड पदों की संख्या 737 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 नवंबर से 21 दिसंबर, 2025 आयु सीमा 19 से 40 वर्ष (वर्ग के अनुसार छूट) शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाएगा: शारीरिक परीक्षा

हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा

तकनीकी दक्षता उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए संबंधित भर्ती लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कक्षा सातवीं या दसवीं के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। जिसे पास करने के लिए 100 में से 30 अंक हासिल करना अनिवार्य है। जिसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हाजिर होना होगा। Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें? झारखंड होम गार्ड के 737 रिक्त पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। जिसकी अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, Jharkhand Home Guard Vacancy 2025 पर जाएं।