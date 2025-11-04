SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
PNB LBO Vacancy 2025: पीएनबी में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, वैकेंसी सहित डिटेल जानें

By Priyanka Pal
Nov 4, 2025, 18:26 IST

PNB LBO Vacancy 2025 Notification: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने PNB LBO भर्ती 2025 के तहत 17 राज्यों में 750 लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। SCB/RRB में 1 साल के अनुभव वाले योग्य ग्रेजुएट 3 नवंबर से 23 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के अनुसार स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है।

PNB LBO Vacancy 2025: भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 750 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन PDF जारी किया है। PNB LBO भर्ती 2025 को राज्य के अनुसार जारी किया गया है। सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम जैसे राज्यों के लिए निकाली गई हैं।

जो Candidates PNB LBO पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें उस राज्य की निर्धारित भाषा में कुशल होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। Candidates पहचान की गई वैकेंसी के अनुसार, किसी एक राज्य के लिए ही आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, वेतन संरचना और महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस लेख को आगे पढ़ें।

पीएनबी LBO भर्ती 2025

PB ने 750 वैकेंसी पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन PDF pnb.bank.in पर जारी किया है। PNB LBO भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर, 2025 को शुरू हुई और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर, 2025 है। PNB LBO वैकेंसी 2025 राज्य के अनुसार जारी की गई है और सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र के लिए निकाली गई है।

पीएनबी LBO नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड

PNB LBO नोटिफिकेशन 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन मानदंड, आवेदन शुल्क आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। PNB लोकल बैंक ऑफिसर नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

PNB LBO Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

लोकल बैंक ऑफिसर के लिए PNB भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन pnb.bank.in पर जारी किया गया है। 750 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर, 2025 को शुरू हुई। PNB LBO भर्ती 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

संगठन

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

पोस्ट नाम

स्थानीय बैंक अधिकारी (LBO)

रिक्तियां

750

ग्रेड/स्केल

जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (जेएमजी/एसआई)

आवेदन प्रारंभ तिथि

3 नवंबर, 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

23 नवंबर, 2025

पात्रता

स्नातक + एससीबी/आरआरबी में 1 वर्ष का अनुभव

आयु सीमा

20-30 वर्ष (नियमानुसार छूट)

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन टेस्ट 

साइकोमेट्रिक टेस्ट

जीडी और साक्षात्कार

वेतन

48,480 रुपये – 85,920 रुपये + भत्ते

आधिकारिक वेबसाइट

pnb.bank.in

पीएनबी LBO भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड

Candidates को PNB LBO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पात्रता मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, आयु सीमा और भाषा का ज्ञान शामिल है। नीचे विवरण देखें।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

कार्य अनुभव

Candidates के पास किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में एक अधिकारी के रूप में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा

*  न्यूनतम आयु: 20 साल

*  अधिकतम आयु: 30 साल

सरकारी नियमों के अनुसार SC/ST/OBC/PWD उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी।

भाषा का ज्ञान

Candidates जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें वहां की स्थानीय भाषा (पढ़ना, लिखना और बोलना) में कुशल होना चाहिए।

पीएनबी LBO रिक्त पदों का विवरण

PNB ने 750 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 17 राज्यों में बांटी गई हैं। राज्य के अनुसार वैकेंसी के बंटवारे के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

राज्य

अनिवार्य भाषा प्रवीणता

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

उर

रिक्ति (कुल)

आंध्र प्रदेश

तेलुगू

0

0

1

0

4

50

गुजरात

गुजराती

14

7

25

9

40

95

कर्नाटक

कन्नडा

12

6

22

8

37

85

महाराष्ट्र

मराठी

20

10

36

13

56

135

तेलंगाना

तेलुगू

13

6

23

8

38

88

तमिलनाडु

तामिल

12

6

22

8

37

85

पश्चिम बंगाल

बंगाली

13

6

24

9

38

90

जम्मू और कश्मीर

उर्दू/डोगरी/कश्मीरी

3

1

5

2

9

20

लद्दाख

उर्दू/पुर्गी/भोटी

0

0

0

0

3

3

अरुणाचल प्रदेश

अंग्रेज़ी

0

0

1

0

4

5

असम

असमिया/बोडो

12

6

23

8

37

86

मणिपुर

मणिपुरी/मैतेई

1

0

2

0

5

8

मेघालय

गारो/खासी

1

0

2

0

5

8

मिजोरम

मिज़ो

0

0

1

0

4

5

नगालैंड

अंग्रेज़ी

0

0

1

0

4

5

सिक्किम

नेपाली/सिक्किमी

0

0

1

0

4

5

त्रिपुरा

बंगाली/कोकबोरोक

3

1

5

2

11

22

 

 

104

49

194

67

336

750

 

