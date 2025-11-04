NABARD Grade A Recruitment 2025: नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, लिखित परीक्षा से चयन, अन्य डिटेल जानें

NABARD Grade A Recruitment 2025 Date: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की ओर से 4 नवंबर को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन विभिन्न विषयों में ग्रेड ए में सहायक प्रबंधक के प्रतिष्ठित पद के लिए है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 नवंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। जिसमें उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

भर्ती से जुड़ा डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण शामिल होगा।

NABARD Grade A Recruitment 2025 apply online: अधिसूचना

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल सहायक प्रबंधक के 91 रिक्त पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।