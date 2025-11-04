NABARD Grade A Recruitment 2025: नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, लिखित परीक्षा से चयन, अन्य डिटेल जानें

NABARD Grade A Recruitment 2025 Date: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की ओर से 4 नवंबर को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन विभिन्न विषयों में ग्रेड ए में सहायक प्रबंधक के प्रतिष्ठित पद के लिए है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 नवंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। जिसमें उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
भर्ती से जुड़ा डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण शामिल होगा।
NABARD Grade A Recruitment 2025 apply online: अधिसूचना
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल सहायक प्रबंधक के 91 रिक्त पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।
NABARD Grade A Officer Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
पोस्ट का नाम
सहायक प्रबंधक ग्रेड ए
रिक्त पदों की संख्या
91
आवेदन मोड
ऑनलाइन
आवेदन करने की तिथि
9 से 30 नवंबर, 2025
चयन प्रक्रिया
ऑफिशियल वेबसाइट
nabard.org
NABARD Grade A Officer Recruitment 2025: रिक्त पदों की संख्या
संबंधित भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या नीचे टेबल में देखें:
पद का नाम
पदों की संख्या
सहायक प्रबंधक (आरडीबीएस)
85
सहायक प्रबंधक (विधि सेवा)
02
सहायक प्रबंधक (प्रोटोकॉल और सुरक्षा सेवा)
04
कुल पदों की संख्या
91
NABARD Grade A Officer Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:
प्रीलिम्स
मेन्स
इंटरव्यू
NABARD Grade A Officer Recruitment 2025: आवेदन शुल्क
नाबार्ड ग्रेड ए भर्ती पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क की संरचना अलग - अलग है, नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:
वर्ग
आवेदन शुल्क
जनरल
800 रुपये
एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी
150 रुपये
