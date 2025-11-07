UGC NET December 2025 Registration: आज है आवेदन की आखिरी तारीख, जल्द ugcnet.nta.nic.in पर भरें फॉर्म

WBSSC SLST Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 7, 2025, 16:38 IST

UGC NET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, 7 नवंबर है। Candidates ugcnet.nta.ac.in पर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन में सुधार 10 से 12 नवंबर के बीच किए जा सकेंगे। UGC NET Application Form 2025 का सीधा लिंक यहां दिया गया है।

UGC NET December 2025 Registration
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 7 नवंबर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) 2025 के लिए Registration विंडो बंद कर देगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे रात 11:50 बजे से पहले अपना UGC NET आवेदन पत्र पूरा करके जमा कर सकते हैं। आवेदन सुधार विंडो 10 से 12 नवंबर तक खुली रहेगी। Candidates ugcnet.nta.ac.in पर UGC NET दिसंबर 2025 के लिए अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

UGC NET Registration 2025 की आखिरी तारीख आज

UGC NET देश की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) की भूमिका के लिए योग्यता हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए साल में दो बार आयोजित की जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भारत के कई केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करती है। UGC NET 2025 के लिए Registration प्रक्रिया 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और आज, 7 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की भीड़ या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना आवेदन पत्र पूरा करके जमा कर दें। UGC NET के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे दिया गया है।

UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के जरूरी तारीखें क्या है?

आधिकारिक सूचना के अनुसार, Registration प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होनी है। आवेदन सुधार विंडो 10 से 12 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। दिसंबर 2025 के लिए UGC NET परीक्षा की तारीखें 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हैं।

कार्यक्रम

तारीख

UGC NET दिसंबर 2025 आवेदन शुरू होने की तारीख

7 अक्टूबर, 2025

UGC NET 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख

7 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख

7 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन सुधार विंडो

10 से 12 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

UGC NET परीक्षा की तारीखें 2025

31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026

UGC NET Application Form 2025 का लिंक

UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन रात 11:50 बजे तक सक्रिय रहेगा। आपकी सुविधा के लिए NTA UGC NET ऑनलाइन फॉर्म का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।

UGC NET Application Form 2025 Link

UGC NET के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

चरण 1: आधिकारिक UGC NET वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं। आप ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

चरण 2: होमपेज पर, 'UGC NET Online Application Link' पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करें।

चरण 4: रजिस्टर होने के बाद, आवेदन पत्र भरें।

चरण 5: सुनिश्चित करें कि आपने सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरी है।

चरण 6: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और अपना आवेदन जमा करें।

चरण 7: भविष्य के संदर्भ के लिए अपने आवेदन पत्र की एक कॉपी प्रिंट कर लें।

UGC NET आवेदन शुल्क 2025 कितना है?

अपना UGC NET ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य/अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1150 रुपये, सामान्य-EWS/OBC-NCL उम्मीदवारों को 600 रुपये, और SC/ST/PwD/थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों को 325 रुपये का भुगतान करना होगा। इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा और यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?

UGC NET आवेदन पत्र भरते समय, Candidates को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  •    बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

  •    वैध आईडी प्रूफ

  •    योग्यता डिग्री का प्रमाण पत्र

  •    कैटेगरी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  •    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  •    विकलांग व्यक्ति (PwD) का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  •    फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई इमेज JPG फॉर्मेट में (फोटो का फाइल साइज: 10 kb से 200 kb, हस्ताक्षर का फाइल साइज: 4 kb से 30 kb)

  •    एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

