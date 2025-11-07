SSC CHSL Salary 2025: सभी पदों के अनुसार इन हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पे स्केल और मिलने वाले भत्ते जानें

SSC CHSL Salary 2025 Per Month: कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना के जरिए सभी पदों के लिए SSC CHSL सैलरी की घोषणा की है। SSC CHSL भर्ती अभियान के माध्यम से भर्ती होने वाले Candidates को आकर्षक सैलरी पैकेज, लाभ और करियर में तरक्की मिलेगी। लोअर डिवीजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मूल वेतन 19,900 रुपये होगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) का मूल वेतन 25,500 रुपये होगा।
मूल SSC CHSL सैलरी के साथ, Candidates इस लेख में नीचे बताए गए कई तरह के भत्तों और लाभों के भी हकदार होंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा, शहर के आधार पर HRA में भी बढ़ोतरी होगी, जैसे X, Y, और Z शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% की बढ़ोतरी होगी।
SSC CHSL की हर महीने की सैलरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस पेज को स्क्रॉल करें। इसमें इन-हैंड सैलरी, भत्ते और लाभ, प्रमोशन और करियर में तरक्की के अवसर शामिल हैं।
SSC CHSL Salary 2025: महत्वपूर्ण विवरण
कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C पदों के लिए योग्य Candidates की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है। इन पदों में लोअर डिवीजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। यह भर्ती भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ कई संवैधानिक निकायों/वैधानिक निकायों/न्यायाधिकरणों आदि के लिए की जाती है।
SSC CHSL सैलरी 7वें वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार तय की जाती है। Candidates के संदर्भ के लिए SSC CHSL की इन-हैंड सैलरी की जरूरी डिटेल नीचे दी गई हैं:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
कर्मचारी चयन आयोग
|
पोस्ट नाम
|
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)
डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए
|
एसएससी सीएचएसएल वेतन प्रति माह (मूल वेतन)
|
19,900 रुपये
|
भत्ता
|
डीए, एचआरए, यात्रा भत्ते, आदि
|
नौकरी का स्थान
|
भारत में कहीं भी
SSC CHSL में कितने पद होते हैं?
SSC, कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल की परीक्षाएं कई तरह के SSC CHSL पदों को भरने के लिए आयोजित करता है। Candidates की सैलरी और जॉब प्रोफाइल परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाती है। नीचे SSC CHSL पदों की विस्तृत सूची दी गई है।
* लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)
* डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
* डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ‘A’
SSC CHSL सैलरी स्ट्रक्चर 2025
SSC CHSL के सैलरी स्ट्रक्चर में मूल वेतन, पे स्केल, भत्ते, कटौतियां, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी शामिल हैं। पे स्केल और पे लेवल SSC CHSL पदों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए SSC CHSL का विस्तृत सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है।
|
पद का नाम
|
वेतन स्तर
|
वेतनमान
|
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)
|
वेतन स्तर-2
|
रु. 19,900-63,200
|
डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
|
वेतन स्तर-4
वेतन स्तर-5
|
रु. 25,500-81,100
रु. 29,200-92,300
|
डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए'
|
वेतन स्तर-4
|
रु. 25,500-81,100
SSC CHSL की हर महीने की सैलरी कितनी है?
सफल Candidates के लिए हर महीने की सैलरी 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच होगी। इसमें पदों के पे लेवल के अनुसार मूल वेतन और लाभ शामिल हैं। हालांकि, वास्तविक इन-हैंड सैलरी Candidate की पोस्टिंग के स्थान के आधार पर अलग हो सकती है।
|
एसएससी सीएचएसएल पद
|
शहर X
|
शहर Y
|
सिटी जेड
|
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)
|
38000 रुपये
|
35,000 रुपये
|
33,000 रुपये
|
डेटा एंट्री ऑपरेटर
|
48,000 रुपये
|
44,000 रुपये
|
42,000 रुपये
SSC CHSL इन-हैंड सैलरी
SSC CHSL की इन-हैंड सैलरी पद के पे स्केल और पे लेवल के अनुसार अलग-अलग होती है। भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों को हर महीने के अंत में सभी लागू कटौतियों के बाद एक निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा। शुरुआती मूल वेतन 19,900 रुपये प्रति माह होगा। आइए, नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए CHSL की मासिक सैलरी पर चर्चा करें।
SSC CHSL LDC सैलरी 2025
नीचे X, Y, और Z शहरों में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) के लिए विस्तृत SSC CHSL इन-हैंड सैलरी देखें:
एसएससी सीएचएसएल एलडीसी वेतन 2025
नीचे दिए गए शहरों X, Y और Z में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) / जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) के लिए विस्तृत SSC CHSL वेतन की जाँच करें।
|
एसएससी सीएचएसएल वेतन 2025 एलडीसी और जेएसए पद
|
मानदंड
|
शहर X
|
शहर Y
|
सिटी जेड
|
वेतनमान
|
रु. 5200 – 20200
|
रु. 5200 – 20200
|
रु. 5200 – 20200
|
ग्रेड पे
|
1900 रुपये
|
1900 रुपये
|
1900 रुपये
|
मूल वेतन
|
19,900 रुपये
|
19,900 रुपये
|
19,900 रुपये
|
HRA (शहर के आधार पर) (संशोधित)
|
30%= 5970 रुपये
|
20%= 3980 रुपये
|
10%= 1990 रुपये
|
डीए (वर्तमान- 50%) (संशोधित)
|
9950 रुपये
|
9950 रुपये
|
9950 रुपये
|
यात्रा भत्ता
|
3600 रुपये
|
1800 रुपये
|
1800 रुपये
|
सकल वेतन सीमा (लगभग)
|
41,000 रुपये
|
37,000 रुपये
|
35,000 रुपये
|
कटौती (लगभग)
|
2500 रुपये
|
2500 रुपये
|
2500 रुपये
|
लगभग हाथ में मिलने वाला वेतन
|
38000 रुपये
|
35,000 रुपये
|
33,000 रुपये
DEO के लिए SSC CHSL इन-हैंड सैलरी
नीचे X, Y, और Z शहरों में डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विस्तृत SSC CHSL इन-हैंड सैलरी देखें:
|
डीईओ/पीए/एसए के लिए एसएससी सीएचएसएल वेतन 2025
|
मानदंड
|
शहर X
|
शहर Y
|
सिटी जेड
|
वेतनमान
|
रु. 5200 – 20200
|
रु. 5200 – 20200
|
रु. 5200 – 20200
|
ग्रेड पे
|
2400 रुपये
|
2400 रुपये
|
2400 रुपये
|
मूल वेतन
|
25,500 रुपये
|
25,500 रुपये
|
25,500 रुपये
|
HRA (शहर के आधार पर) (संशोधित)
|
30%= 7650 रुपये
|
20%= 5100 रुपये
|
10%= 2550 रुपये
|
डीए (वर्तमान- 50%) (संशोधित)
|
रु. 12750
|
रु. 12750
|
रु. 12750
|
यात्रा भत्ता
|
3600 रुपये
|
1800 रुपये
|
1800 रुपये
|
सकल वेतन सीमा (लगभग)
|
52,000 रुपये
|
47,000 रुपये
|
45,000 रुपये
|
कटौती (लगभग)
|
3000 रुपये
|
3000 रुपये
|
3000 रुपये
|
लगभग हाथ में मिलने वाला वेतन
|
48,000 रुपये
|
44,000 रुपये
|
42,000 रुपये
SSC CHSL Salary: भत्ते और लाभ
मूल वेतन के साथ, Candidates संबंधित SSC CHSL पद के लिए स्वीकार्य कई तरह के भत्तों, सुविधाओं और अन्य सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। SSC CHSL की हर महीने की सैलरी में निम्नलिखित भत्ते और लाभ शामिल होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं।
-
मकान किराया भत्ता
-
परिवहन भत्ता
-
महंगाई भत्ता
-
छुट्टी यात्रा रियायत
-
अन्य भत्ते
