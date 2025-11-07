SSC CHSL Salary 2025: सभी पदों के अनुसार इन हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पे स्केल और मिलने वाले भत्ते जानें

WBSSC SLST Result 2025
By Priyanka Pal
Nov 7, 2025, 17:05 IST

SSC CHSL Salary 2025: 7वें वेतन आयोग के अनुसार, शुरुआती SSC CHSL सैलरी 19,900 रुपये होगी। यहां डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), JSA, और LDC पदों की इन-हैंड सैलरी, उनकी जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ और जॉइनिंग के 5 साल बाद की सैलरी के बारे में जानें।

SSC CHSL Salary 2025 Per Month
SSC CHSL Salary 2025 Per Month: कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना के जरिए सभी पदों के लिए SSC CHSL सैलरी की घोषणा की है। SSC CHSL भर्ती अभियान के माध्यम से भर्ती होने वाले Candidates को आकर्षक सैलरी पैकेज, लाभ और करियर में तरक्की मिलेगी। लोअर डिवीजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मूल वेतन 19,900 रुपये होगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) का मूल वेतन 25,500 रुपये होगा।

मूल SSC CHSL सैलरी के साथ, Candidates इस लेख में नीचे बताए गए कई तरह के भत्तों और लाभों के भी हकदार होंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा, शहर के आधार पर HRA में भी बढ़ोतरी होगी, जैसे X, Y, और Z शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% की बढ़ोतरी होगी।

SSC CHSL की हर महीने की सैलरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस पेज को स्क्रॉल करें। इसमें इन-हैंड सैलरी, भत्ते और लाभ, प्रमोशन और करियर में तरक्की के अवसर शामिल हैं।

SSC CHSL Salary 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C पदों के लिए योग्य Candidates की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है। इन पदों में लोअर डिवीजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। यह भर्ती भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ कई संवैधानिक निकायों/वैधानिक निकायों/न्यायाधिकरणों आदि के लिए की जाती है।

SSC CHSL सैलरी 7वें वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार तय की जाती है। Candidates के संदर्भ के लिए SSC CHSL की इन-हैंड सैलरी की जरूरी डिटेल नीचे दी गई हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

कर्मचारी चयन आयोग

पोस्ट नाम

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए

एसएससी सीएचएसएल वेतन प्रति माह (मूल वेतन)

19,900 रुपये

भत्ता

डीए, एचआरए, यात्रा भत्ते, आदि

नौकरी का स्थान

भारत में कहीं भी

SSC CHSL में कितने पद होते हैं?

SSC, कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल की परीक्षाएं कई तरह के SSC CHSL पदों को भरने के लिए आयोजित करता है। Candidates की सैलरी और जॉब प्रोफाइल परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाती है। नीचे SSC CHSL पदों की विस्तृत सूची दी गई है।

*   लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)

*   डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

*   डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ‘A’

SSC CHSL सैलरी स्ट्रक्चर 2025

SSC CHSL के सैलरी स्ट्रक्चर में मूल वेतन, पे स्केल, भत्ते, कटौतियां, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी शामिल हैं। पे स्केल और पे लेवल SSC CHSL पदों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए SSC CHSL का विस्तृत सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है।

पद का नाम

वेतन स्तर

वेतनमान

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)

वेतन स्तर-2

रु. 19,900-63,200

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

वेतन स्तर-4

वेतन स्तर-5

रु. 25,500-81,100

रु. 29,200-92,300

डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए'

वेतन स्तर-4

रु. 25,500-81,100

SSC CHSL की हर महीने की सैलरी कितनी है?

सफल Candidates के लिए हर महीने की सैलरी 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच होगी। इसमें पदों के पे लेवल के अनुसार मूल वेतन और लाभ शामिल हैं। हालांकि, वास्तविक इन-हैंड सैलरी Candidate की पोस्टिंग के स्थान के आधार पर अलग हो सकती है।

एसएससी सीएचएसएल पद

शहर X

शहर Y

सिटी जेड

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)

38000 रुपये

35,000 रुपये

33,000 रुपये

डेटा एंट्री ऑपरेटर

48,000 रुपये

44,000 रुपये

42,000 रुपये

SSC CHSL इन-हैंड सैलरी

SSC CHSL की इन-हैंड सैलरी पद के पे स्केल और पे लेवल के अनुसार अलग-अलग होती है। भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों को हर महीने के अंत में सभी लागू कटौतियों के बाद एक निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा। शुरुआती मूल वेतन 19,900 रुपये प्रति माह होगा। आइए, नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए CHSL की मासिक सैलरी पर चर्चा करें।

SSC CHSL LDC सैलरी 2025

नीचे X, Y, और Z शहरों में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) के लिए विस्तृत SSC CHSL इन-हैंड सैलरी देखें:

एसएससी सीएचएसएल वेतन 2025 एलडीसी और जेएसए पद

मानदंड

शहर X

शहर Y

सिटी जेड

वेतनमान

रु. 5200 – 20200

रु. 5200 – 20200

रु. 5200 – 20200

ग्रेड पे

1900 रुपये

1900 रुपये

1900 रुपये

मूल वेतन

19,900 रुपये

19,900 रुपये

19,900 रुपये

HRA (शहर के आधार पर) (संशोधित)

30%= 5970 रुपये

20%= 3980 रुपये

10%= 1990 रुपये

डीए (वर्तमान- 50%) (संशोधित)

9950 रुपये

9950 रुपये

9950 रुपये

यात्रा भत्ता

3600 रुपये

1800 रुपये

1800 रुपये

सकल वेतन सीमा (लगभग)

41,000 रुपये

37,000 रुपये

35,000 रुपये

कटौती (लगभग)

2500 रुपये

2500 रुपये

2500 रुपये

लगभग हाथ में मिलने वाला वेतन

38000 रुपये

35,000 रुपये

33,000 रुपये

DEO के लिए SSC CHSL इन-हैंड सैलरी

नीचे X, Y, और Z शहरों में डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विस्तृत SSC CHSL इन-हैंड सैलरी देखें:

डीईओ/पीए/एसए के लिए एसएससी सीएचएसएल वेतन 2025

मानदंड

शहर X

शहर Y

सिटी जेड

वेतनमान

रु. 5200 – 20200

रु. 5200 – 20200

रु. 5200 – 20200

ग्रेड पे

2400 रुपये

2400 रुपये

2400 रुपये

मूल वेतन

25,500 रुपये

25,500 रुपये

25,500 रुपये

HRA (शहर के आधार पर) (संशोधित)

30%= 7650 रुपये

20%= 5100 रुपये

10%= 2550 रुपये

डीए (वर्तमान- 50%) (संशोधित)

रु. 12750

रु. 12750

रु. 12750

यात्रा भत्ता

3600 रुपये

1800 रुपये

1800 रुपये

सकल वेतन सीमा (लगभग)

52,000 रुपये

47,000 रुपये

45,000 रुपये

कटौती (लगभग)

3000 रुपये

3000 रुपये

3000 रुपये

लगभग हाथ में मिलने वाला वेतन

48,000 रुपये

44,000 रुपये

42,000 रुपये

SSC CHSL Salary: भत्ते और लाभ

मूल वेतन के साथ, Candidates संबंधित SSC CHSL पद के लिए स्वीकार्य कई तरह के भत्तों, सुविधाओं और अन्य सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। SSC CHSL की हर महीने की सैलरी में निम्नलिखित भत्ते और लाभ शामिल होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं।

  • मकान किराया भत्ता

  • परिवहन भत्ता

  • महंगाई भत्ता

  • छुट्टी यात्रा रियायत

  • अन्य भत्ते

