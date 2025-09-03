भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी तट पर है स्थित

Jamun ka sabse bada utpadak Rajya: महाराष्ट्र भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अपनी पारंपरिक किस्मों, जैसे बहाडोली और बदलापुर जंभूल, के लिए जाना जाता है। इन दोनों किस्मों को GI टैग भी मिल चुका है। महाराष्ट्र के अलावा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और असम भी जामुन के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं।
भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में जामुन उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। हालांकि, उत्पादन के सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है, क्योंकि जामुन की खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती। इसके पेड़ अक्सर जंगली, सड़क के किनारे या बागानों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके बावजूद, कृषि से जुड़े स्रोत महाराष्ट्र को ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मानते हैं।
महाराष्ट्र कितना जामुन पैदा करता है?
हालांकि उत्पादन की मात्रा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन व्यापार की मात्रा, स्थानीय मांग और जामुन की किस्मों को मिली पहचान से यह साफ है कि महाराष्ट्र इस क्षेत्र में सबसे आगे है। राज्य को पालघर के बहाडोली जामुन और ठाणे के बदलापुर जामुन के लिए GI टैग मिले हैं। यह टैग इन जामुनों की खास विशेषताओं और अच्छी क्वालिटी को दिखाता है।
भारत में जामुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य
1. जंगली और अव्यवस्थित खेती
जामुन ज्यादातर अव्यवस्थित तरीके से उगाया जाता है। इसके कई पेड़ सड़कों के किनारे, सार्वजनिक पार्कों और गांवों में लगे हुए मिल जाते हैं। आम या केले के विपरीत, भारत में जामुन के बड़े बागान अभी भी बहुत कम हैं।
2. महाराष्ट्र की GI-टैग वाली किस्में
पालघर का बहाडोली जामुन अपने लंबे आकार, गहरे बैंगनी छिलके और खट्टे-मीठे गूदे के लिए जाना जाता है। ठाणे का बदलापुर जामुन अपने मोटे छिलके, घने गूदे और लंबे समय तक खराब न होने के गुण के लिए मशहूर है। दोनों को 2024 में GI टैग मिला।
3. औषधीय लाभ और व्यावसायिक मांग
जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और एंथोसायनिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके बीजों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जो डायबिटीज को नियंत्रित करने, पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। शहरी और निर्यात बाजारों में जामुन से बने उत्पादों, जैसे जूस, बीज का पाउडर और टैबलेट की मांग बढ़ रही है।
4. कर्नाटक से जामुन का पहला ताजा निर्यात
2025 में, कर्नाटक लंदन को जामुन की ताजा खेप निर्यात करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। यह भारतीय उष्णकटिबंधीय फलों के निर्यात में एक नया अध्याय है।
