भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी तट पर है स्थित

Jamun ka sabse bada utpadak Rajya: महाराष्ट्र भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अपनी पारंपरिक किस्मों, जैसे बहाडोली और बदलापुर जंभूल, के लिए जाना जाता है। इन दोनों किस्मों को GI टैग भी मिल चुका है। महाराष्ट्र के अलावा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और असम भी जामुन के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं।

भारत में जामुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?

भारत में जामुन उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। हालांकि, उत्पादन के सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल है, क्योंकि जामुन की खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती। इसके पेड़ अक्सर जंगली, सड़क के किनारे या बागानों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके बावजूद, कृषि से जुड़े स्रोत महाराष्ट्र को ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मानते हैं।

महाराष्ट्र कितना जामुन पैदा करता है?

हालांकि उत्पादन की मात्रा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन व्यापार की मात्रा, स्थानीय मांग और जामुन की किस्मों को मिली पहचान से यह साफ है कि महाराष्ट्र इस क्षेत्र में सबसे आगे है। राज्य को पालघर के बहाडोली जामुन और ठाणे के बदलापुर जामुन के लिए GI टैग मिले हैं। यह टैग इन जामुनों की खास विशेषताओं और अच्छी क्वालिटी को दिखाता है।