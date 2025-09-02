भारत का इकलौता राज्य जिसकी है तीन राजधानी? पूर्वी तट पर है स्थित

भारत में 28 राज्य हैं और उनमें से ज्यादातर राज्यों की केवल एक ही राजधानी है। लेकिन आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं। यह विचार इसलिए लाया गया ताकि विकास किसी एक शहर तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में समान रूप से फैले।

कार्यकारी राजधानी – विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम, जिसे वाइजाग भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी पर बसा एक बड़ा तटीय शहर है। इसे कार्यकारी राजधानी के रूप में चुना गया है, जहां से सभी सरकारी कार्यालय और प्रशासन काम करेंगे। यह शहर पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां एक बड़ा बंदरगाह, समुद्र तट, उद्योग और आईटी कंपनियां हैं। इसी वजह से यह राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक मजबूत विकल्प है।

विधायी राजधानी – अमरावती

अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह विधायी राजधानी है, जहां राज्य विधानसभा की बैठकें होती हैं। पहले अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने की योजना थी। लेकिन बाद में, सरकार ने राजधानी से जुड़े कामों को अलग-अलग शहरों में बांटने का फैसला किया। अमरावती अपने सांस्कृतिक इतिहास और प्राचीन बौद्ध अमरावती स्तूप के लिए भी प्रसिद्ध है।