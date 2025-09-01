रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा, यात्री ऐसे कर सकेंगे बुक

त्योहारों का मौसम आते ही लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं, वहीं कई यात्री छुट्टियां मनाने पर्यटन स्थलों पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और दिव्यांगजनों को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (IR) ने उनके लिए कई खास सुविधाएं शुरू की हैं।
सुगम यात्रा के लिए विशेष इंतज़ाम
‘सुगम्य भारत अभियान’ के तहत स्टेशन परिसर में दिव्यांगजन और बुजुर्ग यात्रियों की आवाजाही को सहज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं।
रेलवे स्टेशन पर व्हीलचेयर सुविधा
-
यात्री अब ऑनलाइन ई-व्हीलचेयर बुकिंग कर सकते हैं।
-
यह सुविधा IRCTC पोर्टल www.irctc.co.in पर उपलब्ध है।
-
अहमदाबाद, आगरा कैंट, वाराणसी, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु, जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी कटरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर यह सेवा मिलती है।
IRCTC ई-व्हीलचेयर नियम
-
यह सेवा यात्रियों को मुफ़्त उपलब्ध है (पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर)।
-
यात्री या उनके सहयोगी को ₹500 नकद जमा करना होगा और सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा।
-
व्हीलचेयर स्टेशन के कलेक्शन सेंटर से लेनी और वापस वहीं जमा करनी होगी।
-
वापसी पर जमा रकम और पहचान पत्र लौटा दिया जाएगा।
कैसे करें ई-व्हीलचेयर बुक
-
www.irctc.co.in पर जाएं।
-
“More” पर क्लिक करें।
-
“AT STATIONS” टैब के अंदर “E-wheelchair” चुनें।
-
अपना PNR नंबर डालें और “Search” पर क्लिक करें।
-
मांगी गई डिटेल्स भरें और “Book” पर क्लिक करें।
-
बुकिंग डिटेल्स मिलेंगी, फिर “Print Voucher” पर क्लिक करके वाउचर प्रिंट कर लें।
इस तरह यात्री आसानी से रेलवे स्टेशन पर व्हीलचेयर सुविधा बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आरामदायक व सुरक्षित बना सकते हैं।
