पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ देखें नाम

भारत एक ऐसा देश है जिसे नदियों ने आकार दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में हजारों नदियां हैं? ये नदियां पूरे उपमहाद्वीप में 20 प्रमुख नदी घाटियों में बहती हैं। बेसिन क्षेत्र के हिसाब से गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह 2500 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई के साथ देश की सबसे लंबी नदी भी है। इसके विपरीत, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे चौड़ी नदी माना जाता है, खासकर मानसून के मौसम में। नदियों को अक्सर उनकी विशेषताओं या उस क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग नाम दिए जाते हैं, जहां से वे बहती हैं। उदाहरण के लिए, यमुना को कभी-कभी जमुना भी कहा जाता है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा (दक्षिण की गंगा) के नाम से जाना जाता है। एक नदी ऐसी है, जो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह बाढ़ खासकर बारिश के मौसम में एक खास राज्य में भारी परेशानी और आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। सदियों से इस नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला है। क्या आप जानते हैं कि किस नदी को "पश्चिम बंगाल का शोक" कहा जाता है? इस लेख में, हम इस शक्तिशाली नदी के इतिहास, प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के आधुनिक उपायों पर नजर डालेंगे।

किस नदी को 'पश्चिम बंगाल का शोक' कहा जाता है? जिस नदी को "पश्चिम बंगाल का शोक" कहा जाता है, वह दामोदर नदी है। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 592 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद यह अपना पानी हुगली नदी में मिला देती है, जो गंगा नदी से ही निकली एक धारा है। "पश्चिम बंगाल का शोक" नाम इसकी विनाशकारी वार्षिक बाढ़ों के कारण पड़ा है। पुराने समय में इन बाढ़ों से पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में जान-माल और फसलों का भारी नुकसान होता था। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया नदियां शामिल हैं। 1948 में दामोदर घाटी निगम (DVC) के बांधों का निर्माण शुरू होने के बाद, इसके उग्र रूप पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अब इस नदी को विकास का स्रोत माना जाता है। इससे सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए पानी मिलता है। दामोदर नदी के बारे में 10 कम ज्ञात तथ्य

1. इसका नाम, दामोदर, का अर्थ 'पेट के चारों ओर रस्सी' माना जाता है (जो भगवान कृष्ण को दर्शाता है)। 2. इस घाटी को अक्सर "भारत का रूहर" कहा जाता है, क्योंकि यह कोयले जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है। 3. यह नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो धरती की परतों में दरार पड़ने से बनी है। 4. औद्योगिक और खनन कचरे के कारण यह भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। 5. इस नदी पर बना दुर्गापुर बैराज सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। 6. DVC से पहले, इस नदी का अपना रास्ता बदलने का एक लंबा इतिहास रहा है। 7. बराकर नदी इसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। 8. DVC परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। 9. DVC का पहला बांध 1953 में इसकी सहायक नदी बराकर पर तिलैया में बनाया गया था। 10. इस नदी घाटी में भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 36.5% हिस्सा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?

जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वह कोसी नदी है। इसे यह डरावना नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें हर साल विनाशकारी बाढ़ आती थी। कोसी एक सीमा-पार नदी है, जो चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी खास तौर पर अपने अस्थिर स्वभाव और सदियों से बार-बार अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। इसके रास्ता बदलने और भारी मात्रा में गाद जमा करने के कारण, इस पर स्थायी तटबंध बनाना असंभव है। यह हर साल विशाल और उपजाऊ कृषि भूमि को तबाह कर देती है, जिससे उत्तरी बिहार की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? जिस नदी को आमतौर पर असम का शोक कहा जाता है, वह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। मानसून के मौसम में, इसमें पानी की भारी मात्रा के कारण असम घाटी में हर साल बड़े पैमाने पर तबाही होती है। यह नदी अपनी कई धाराओं में बहने की प्रवृत्ति और बहुत ज्यादा गाद जमा करने के लिए जानी जाती है, जिससे नदी का तल ऊपर उठ जाता है। इन दोनों कारणों से किनारों का गंभीर कटाव होता है और विनाशकारी बाढ़ आती है। यह बाढ़ हर साल फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देती है, जो राज्य के लिए दुख का मुख्य कारण है।