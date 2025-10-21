किस शहर को कहा जाता है 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड', जानें

पुणे को 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' के नाम से जाना जाता है। पुणे को यह उपाधि भारत में शिक्षा, ज्ञान और बौद्धिक विकास के एक केंद्र के रूप में इसकी पुरानी विरासत के कारण मिली है। यह शहर अपने महानगरीय माहौल, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए जाना जाता है। पुणे में परंपरा और आधुनिकता का मेल देखने को मिलता है, जो इसे छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा शहरों में से एक बनाता है। हर साल, भारत और विदेश से हजारों छात्र उच्च शिक्षा, रिसर्च प्रोग्राम और विशेष कोर्स के लिए पुणे आते हैं। भारत में पूर्व के ऑक्सफोर्ड के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। किस शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? पुणे को 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' नाम इसके बेजोड़ शैक्षणिक माहौल और सीखने की सदियों पुरानी संस्कृति के कारण मिला। इस शहर में 800 से ज्यादा कॉलेज और 40 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। यहां इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला, व्यापार, कानून और मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में प्रोग्राम उपलब्ध हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी तुलना यह दिखाती है कि यह शहर बेहतरीन शिक्षा, रिसर्च और वैश्विक शिक्षा मानकों के लिए कितना प्रतिबद्ध है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुणे के बौद्धिक माहौल की प्रशंसा की थी। वे अक्सर यहां के विश्वविद्यालयों को भारतीय मूल्यों के साथ मिले आधुनिक ज्ञान का केंद्र कहते थे।

पुणे के टॉप विश्वविद्यालय पुणे भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का केंद्र है। ये विश्वविद्यालय और कॉलेज न केवल अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि नवाचार, आलोचनात्मक सोच और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ सबसे प्रमुख संस्थान नीचे दिए गए हैं: -सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी – 1949 में स्थापित यह भारत के प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से एक है। यह अपने रिसर्च प्रोग्राम और कई तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। -फर्ग्यूसन कॉलेज – 1885 में स्थापित यह ऐतिहासिक कॉलेज कला और विज्ञान के कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से कई नेता, विद्वान और समाज सुधारक निकले हैं। -सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी – यह एक निजी विश्वविद्यालय है, जिसे वैश्विक मान्यता प्राप्त है। यहां कानून, बिजनेस, सामाजिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कोर्सेज कराए जाते हैं। -फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII)- यह फिल्म, मीडिया और कला की शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान है। यहां से पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और अभिनेता निकले हैं।