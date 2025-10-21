किस राज्य को कहा जाता है ज्ञान की भूमि, जानें नाम

भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया को व्यापक रूप से “ज्ञान की भूमि” के रूप में जाना जाता है। इसका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्त्व है, क्योंकि यह वही पवित्र स्थान है, जहां लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और वह भगवान बुद्ध बन गए थे।

बोध गया को ज्ञान की भूमि क्यों कहा जाता है?

बोध गया को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने जीवन और दुख से जुड़े परम सत्य को जाना था। इसी दिव्य ज्ञान ने उन्हें बुद्ध, यानी “ज्ञानी व्यक्ति” बना दिया। इसके कारण यह शहर ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया है।

बोध गया के प्रमुख आकर्षण

-महाबोधि मंदिर

यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की एक शानदार याद दिलाता है। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बनवाया था और यह आज भी दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।