किस राज्य को कहा जाता है ज्ञान की भूमि, जानें नाम

भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया को व्यापक रूप से “ज्ञान की भूमि” के रूप में जाना जाता है। इसका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्त्व है, क्योंकि यह वही पवित्र स्थान है, जहां लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और वह भगवान बुद्ध बन गए थे।
बोध गया को ज्ञान की भूमि क्यों कहा जाता है?
बोध गया को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने जीवन और दुख से जुड़े परम सत्य को जाना था। इसी दिव्य ज्ञान ने उन्हें बुद्ध, यानी “ज्ञानी व्यक्ति” बना दिया। इसके कारण यह शहर ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया है।
बोध गया के प्रमुख आकर्षण
-महाबोधि मंदिर
यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की एक शानदार याद दिलाता है। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बनवाया था और यह आज भी दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।
-बोधि वृक्ष
जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था, वह आज भी यहां संरक्षित है। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहां ध्यान लगाने, प्रार्थना करने और उसी शांति का अनुभव करने आते हैं, जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था।
-विशाल बुद्ध प्रतिमा
25 मीटर ऊंची यह प्रतिमा शांति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इसके चारों ओर बुद्ध के शिष्यों को दर्शाती छोटी-छोटी मूर्तियां भी हैं।
बोध गया के बारे में कुछ रोचक तथ्य
-यह बुद्ध के जीवन से जुड़े चार मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है (अन्य तीन लुंबिनी, सारनाथ और कुशीनगर हैं)।
-महाबोधि मंदिर परिसर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
-मूल बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट किया गया था, लेकिन माना जाता है कि वर्तमान वृक्ष उसी मूल वृक्ष के एक पौधे से उगा है।
-बोध गया जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation