Assam TET Result 2025
Focus
Quick Links

किस राज्य को कहा जाता है ज्ञान की भूमि, जानें नाम

By Kishan Kumar
Oct 21, 2025, 15:49 IST

बोध गया को ज्ञान की भूमि कहा जाता है, जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया बिहार में स्थित है। आइए, इसके इतिहास, महत्त्व और पवित्र स्थलों के बारे में जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
ज्ञान की भूमि वाला राज्य
ज्ञान की भूमि वाला राज्य

भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया को व्यापक रूप से “ज्ञान की भूमि” के रूप में जाना जाता है। इसका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्त्व है, क्योंकि यह वही पवित्र स्थान है, जहां लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और वह भगवान बुद्ध बन गए थे।

बोध गया को ज्ञान की भूमि क्यों कहा जाता है?

बोध गया को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने जीवन और दुख से जुड़े परम सत्य को जाना था। इसी दिव्य ज्ञान ने उन्हें बुद्ध, यानी “ज्ञानी व्यक्ति” बना दिया। इसके कारण यह शहर ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया है।

बोध गया के प्रमुख आकर्षण

-महाबोधि मंदिर

यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की एक शानदार याद दिलाता है। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बनवाया था और यह आज भी दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।

-बोधि वृक्ष

जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था, वह आज भी यहां संरक्षित है। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहां ध्यान लगाने, प्रार्थना करने और उसी शांति का अनुभव करने आते हैं, जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था।

-विशाल बुद्ध प्रतिमा

25 मीटर ऊंची यह प्रतिमा शांति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इसके चारों ओर बुद्ध के शिष्यों को दर्शाती छोटी-छोटी मूर्तियां भी हैं।

बोध गया के बारे में कुछ रोचक तथ्य

-यह बुद्ध के जीवन से जुड़े चार मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है (अन्य तीन लुंबिनी, सारनाथ और कुशीनगर हैं)।

-महाबोधि मंदिर परिसर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

-मूल बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट किया गया था, लेकिन माना जाता है कि वर्तमान वृक्ष उसी मूल वृक्ष के एक पौधे से उगा है।

-बोध गया जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है।

पढ़ेःंआम पटाखों से कितने अलग हैं ग्रीन पटाखें, जानें अंतर

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News