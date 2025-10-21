RRC SWR Recruitment 2025: आरआरसी एसडब्ल्यूआर भर्ती rrchubli.in, ऑनलाइन आवेदन, योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें

RRC SWR Recruitment 2025 : रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पश्चिम रेलवे (RRC SWR) ने 21 अक्टूबर, 2025 से ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत स्पोर्ट्स कोटा में कुल 46 ग्रुप C और ग्रुप D पद भरे जाने हैं। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 20 नवंबर, 2025 तक या उससे पहले https://www.rrchubli.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आपको सलाह दी जाती है कि आप RRC SWR की आधिकारिक वेबसाइट www.rrchubli.in पर विस्तृत नोटिफिकेशन PDF देखें। इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है।
RRC SWR भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें
ग्रुप C और D के विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले Candidates को आधिकारिक समय-सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। नीचे RRC SWR अप्रेंटिस भर्ती 2025 का पूरा शेड्यूल दिया गया है:
|
आयोजन
|
तारीख
|
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि
|
21 अक्टूबर, 2025
|
आरआरसी एसडब्ल्यूआर अपरेंटिस भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|
20 नवंबर, 2025
RRC SWR भर्ती 2025 का विवरण
स्पोर्ट्स कोटा भर्ती अभियान के तहत कुल 46 ग्रुप C और ग्रुप D पद भरे जाने हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए, Candidates को रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा निर्धारित उम्र और शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना होगा। आप नीचे दिए गए भर्ती अभियान का विस्तृत विवरण देख सकते हैं:
|
आयोजन
|
विवरण
|
संगठन
|
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पश्चिम रेलवे (आरआरसी एसडब्ल्यूआर)
|
पदों का नाम
|
ग्रुप सी और ग्रुप डी
|
पदों की संख्या
|
46
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://www.rrchubli.in/
RRC SWR भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। Candidates को इस संबंध में जानकारी के लिए नोटिफिकेशन PDF देखने की सलाह दी जाती है। नीचे दिए गए स्टेप्स देखें-
स्टेप 1: www.rrchubli.in पर जाएं।
स्टेप 2: आधिकारिक RRC SWR नोटिफिकेशन 2025 को ध्यान से डाउनलोड करें और पढ़ें।
स्टेप 3: फॉर्म भरें। व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संचार से जुड़ी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
स्टेप 4: फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और सरकारी आईडी प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपियां अटैच करें।
स्टेप 5: जानकारी को जांच लें और अंतिम तारीख से पहले फॉर्म जमा कर दें।
स्टेप 6: भविष्य के लिए आवेदन की एक कॉपी अपने पास रखें।
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation