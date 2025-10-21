Assam TET Result 2025
Focus
Quick Links

UPSSSC Stenographer Syllabus 2025: यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न PDF, सब्जेक्ट वाइस डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Oct 21, 2025, 17:03 IST

UPSSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आधिकारिक सूचना में जारी किया जाता है। इसमें पांच विषय शामिल हैं: हिंदी, सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और आईटी, और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। विषय-वार सिलेबस को समझने से उम्मीदवारों को तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और वे परीक्षा में सफल हो सकेंगे। यहां विषय-वार UPSSSC स्टेनो सिलेबस के साथ-साथ नया परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSSSC Stenographer Syllabus 2025
UPSSSC Stenographer Syllabus 2025

UPSSSC स्टेनोग्राफर 2025 सिलेबस उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्टेनोग्राफर पद के लिए 661 रिक्तियों की घोषणा की है। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा।

परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उम्मीदवारों को नए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे उन्हें एक व्यवस्थित स्टडी प्लान बनाने, परीक्षा की संरचना को समझने और सेक्शन-वार वेटेज और मार्किंग स्कीम का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। 

आपकी तैयारी में मदद करने और स्टेनोग्राफर बनने के आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायता के लिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए विषय-वार UPSSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस की विस्तृत जानकारी दी है।

UPSSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025

UPSSSC जल्द ही यूपी स्टेनोग्राफर परीक्षा आयोजित करेगा। जो लोग इस परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा योजना, प्रश्नों के प्रकार, विभिन्न टॉपिक आदि को समझने में मदद मिलेगी। यह उन्हें समय पर पूरा सिलेबस कवर करने के लिए एक बेहतर स्टडी प्लान और शेड्यूल बनाने में मदद करेगा:

संचालन निकाय

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (UPSSSC)

परीक्षा का नाम

यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2025

पोस्ट नाम

आशुलिपिक

प्रश्नों की कुल संख्या

100

कुल मार्क

100

परीक्षा अवधि

2 घंटे

नकारात्मक अंकन

1/4 अंक

चयन प्रक्रिया


  • लिखित परीक्षा

  • कौशल परीक्षण

  • दस्तावेज़ सत्यापन

यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर वेतन

29,200 से 92,300 रुपये

यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट

upsssc.gov.in

UPSSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा पैटर्न

UPSSSC स्टेनो परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाएगी। पेपर को पांच सेक्शन में बांटा गया है: हिंदी ज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान।

*   इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा।

*   हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

*   परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट है।

विषयों

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क

अवधि

हिंदी ज्ञान और लेखन क्षमता

30

30

120 मिनट

सामान्य बुद्धि

15

15

सामान्य ज्ञान

20

20

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी

15

15

उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान

20

20

कुल

100

100

UPSSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025: विषय-वार

UPSSSC पांच विषयों में उम्मीदवारों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है — हिंदी ज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इन सेक्शन में कई तरह के टॉपिक शामिल हैं, जैसे व्याकरण और शब्दावली, लॉजिकल रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और राज्य से जुड़ी जानकारी। नीचे विषय-वार UPSSSC स्टेनो सिलेबस देखें:

सामान्य हिंदी के लिए यूपी स्टेनोग्राफर सिलेबस

*   Vocabulary (शब्दावली)

*   Grammar (व्याकरण)

*   Synonyms and Antonyms (पर्यायवाची और विलोम शब्द)

*   Sentence Correction (वाक्य संशोधन)

*   Idioms and Phrases (मुहावरे और वाक्यांश)

*   Comprehension (गद्यांश)

UPSSSC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025: रीजनिंग

*   कोडिंग-डिकोडिंग

*   सीरीज पूरी करना (नंबर और अल्फाबेट सीरीज)

*   सादृश्यता (समानताएं और अंतर)

*   रक्त संबंध

*   लॉजिकल रीजनिंग और निर्णय लेना

*   पहेली हल करना

UPSSSC स्टेनोग्राफर GK सिलेबस

*   करेंट अफेयर्स (अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय)

*   भारतीय इतिहास और संस्कृति

*   भारतीय संविधान और राजनीति

*   भूगोल

*   विज्ञान और प्रौद्योगिकी

यूपी स्टेनोग्राफर सिलेबस 2025: कंप्यूटर

*   कंप्यूटर हार्डवेयर के घटकों (CPU, RAM, स्टोरेज डिवाइस आदि) की सामान्य समझ।

*   सॉफ्टवेयर के प्रकार, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल हैं।

*   सामान्य इनपुट डिवाइस (कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि) और आउटपुट डिवाइस (मॉनिटर, प्रिंटर आदि)।

*   इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल (TCP/IP, HTTP, HTTPS) की सामान्य जानकारी।

*   IP एड्रेस की अवधारणा और प्रकार (IPv4, IPv6)।

*   रोजमर्रा के कामों और उद्योगों में आईटी गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच आदि का उपयोग।

*   ईमेल आईडी बनाने के चरण।

*   ईमेल संचालन को समझना, जैसे ईमेल लिखना, भेजना, प्राप्त करना और मैनेज करना।

*   प्रिंटर को कॉन्फिगर करने और उपयोग करने की सामान्य जानकारी।

*   टैबलेट और मोबाइल उपकरणों के संचालन से जुड़ी बातें।

*   एमएस वर्ड के मुख्य तत्व: फॉर्मेटिंग, टेबल बनाना, टेम्प्लेट का उपयोग आदि।

*   एमएस एक्सेल की महत्वपूर्ण विशेषताएं: फॉर्मूला, फंक्शन, चार्ट और डेटा व्यवस्थित करना।

*   विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी बातें।

*   संचार में सोशल नेटवर्किंग की भूमिका।

*   भारत में ई-गवर्नेंस पहलों का अवलोकन।

*   डिजिटल वित्तीय उपकरण और एप्लीकेशन, जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग और ई-वॉलेट।

*   आईटी में उभरते कौशल जैसे कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स।

*   साइबर सुरक्षा की सामान्य जानकारी, जिसमें फिशिंग, डेटा लीक और रोकथाम शामिल हैं।

*   आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): अवलोकन और उपयोग।

*   बिग डेटा प्रोसेसिंग और इसका महत्व।

*   डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातें।

*   इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव।

*   आईटी और तकनीकी प्रगति में भारत की उपलब्धियां।



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News