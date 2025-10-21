कौन हैं IAS सृष्टि देशमुख? मिलिए उस महिला से जिन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा की पास

IAS Srushti Jayant Deshmukh: सृष्टि जयंत देशमुख UPSC की तैयारी करने वालों और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के बीच एक जाना-माना नाम हैं। उस साल रिजल्ट घोषित होने के बाद उनकी मार्कशीट भी वायरल हो गई थी। उन्होंने 2018 में अपने पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय रैंक 5 हासिल करके UPSC CSE परीक्षा पास की। वे अपने बैच की टॉप रैंक वाली महिला अधिकारियों में से एक बनीं। उनकी यात्रा कई उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें काफी समय देना पड़ता है। आइए, हम आपको उनकी यात्रा के बारे में बताते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि लगातार प्रयास, आत्म-अनुशासन और अच्छी रणनीति से आप किसी भी प्रतियोगिता के दबाव से निपट सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सृष्टि देशमुख का बचपन सृष्टि का जन्म 28 मार्च 1995 को मध्य प्रदेश के भोपाल में कस्तूरबा नगर में हुआ था। उनके पिता, जयंत देशमुख, एक इंजीनियर हैं और उनकी मां, सुनीता देशमुख, एक शिक्षिका थीं।

सृष्टि देशमुख की शिक्षा सृष्टि ने अपनी स्कूली पढ़ाई कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, भोपाल से की, जहां वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। उन्होंने 10वीं कक्षा में 8 CGPA और 12वीं कक्षा में 93.4% अंक हासिल किए। इसके बाद, उन्होंने लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। सृष्टि का UPSC सफर सृष्टि ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा, UPSC, को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए AIR 05 हासिल की। वे अपने बैच की महिला टॉपर थीं। उन्होंने कुल 1068 अंक (मेन्स में 895 और इंटरव्यू में 173) प्राप्त किए। उन्होंने अपने कॉलेज के आखिरी साल के दौरान UPSC CSE की तैयारी शुरू की थी। IAS सृष्टि देशमुख की मार्कशीट कुछ पेपरों में मिले शानदार अंकों के कारण सृष्टि की मार्कशीट वायरल हो गई थी। यह मार्कशीट इसलिए भी हैरान करने वाली और ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि यह उनका पहला प्रयास था और उन्होंने पहले ही प्रयास में इतनी अच्छी रैंक और अंकों के साथ परीक्षा पास की। उनके अंक नीचे दिए गए हैं: