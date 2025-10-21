Assam TET Result 2025
Focus
Quick Links

कौन हैं IAS सृष्टि देशमुख? मिलिए उस महिला से जिन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा की पास

By Priyanka Pal
Oct 21, 2025, 17:51 IST

IAS Srushti Jayant Deshmukh: IAS सृष्टि जयंत देशमुख ने 2018 में अपने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) पास की और उस साल की महिला टॉपर्स में से एक बनीं। आइए, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी रणनीति और उन्होंने कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सिविल सेवा की तैयारी में संतुलन बनाया, इस पर नजर डालते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
IAS Srushti Jayant Deshmukh
IAS Srushti Jayant Deshmukh

IAS Srushti Jayant Deshmukh: सृष्टि जयंत देशमुख UPSC की तैयारी करने वालों और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के बीच एक जाना-माना नाम हैं। उस साल रिजल्ट घोषित होने के बाद उनकी मार्कशीट भी वायरल हो गई थी। उन्होंने 2018 में अपने पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय रैंक 5 हासिल करके UPSC CSE परीक्षा पास की। वे अपने बैच की टॉप रैंक वाली महिला अधिकारियों में से एक बनीं।

उनकी यात्रा कई उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें काफी समय देना पड़ता है। आइए, हम आपको उनकी यात्रा के बारे में बताते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि लगातार प्रयास, आत्म-अनुशासन और अच्छी रणनीति से आप किसी भी प्रतियोगिता के दबाव से निपट सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

सृष्टि देशमुख का बचपन

सृष्टि का जन्म 28 मार्च 1995 को मध्य प्रदेश के भोपाल में कस्तूरबा नगर में हुआ था। उनके पिता, जयंत देशमुख, एक इंजीनियर हैं और उनकी मां, सुनीता देशमुख, एक शिक्षिका थीं।

सृष्टि देशमुख की शिक्षा

सृष्टि ने अपनी स्कूली पढ़ाई कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, भोपाल से की, जहां वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। उन्होंने 10वीं कक्षा में 8 CGPA और 12वीं कक्षा में 93.4% अंक हासिल किए। इसके बाद, उन्होंने लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया।

सृष्टि का UPSC सफर

सृष्टि ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा, UPSC, को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए AIR 05 हासिल की। वे अपने बैच की महिला टॉपर थीं। उन्होंने कुल 1068 अंक (मेन्स में 895 और इंटरव्यू में 173) प्राप्त किए। उन्होंने अपने कॉलेज के आखिरी साल के दौरान UPSC CSE की तैयारी शुरू की थी।

IAS सृष्टि देशमुख की मार्कशीट

कुछ पेपरों में मिले शानदार अंकों के कारण सृष्टि की मार्कशीट वायरल हो गई थी। यह मार्कशीट इसलिए भी हैरान करने वाली और ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि यह उनका पहला प्रयास था और उन्होंने पहले ही प्रयास में इतनी अच्छी रैंक और अंकों के साथ परीक्षा पास की। उनके अंक नीचे दिए गए हैं:

निबंध (पेपर I): 113

GS-I: 120

GS-II: 111

GS-III: 115

GS-IV: 124

वैकल्पिक (समाजशास्त्र) पेपर I: 162

वैकल्पिक (समाजशास्त्र) पेपर II: 150

सृष्टि जयंत देशमुख का वैकल्पिक विषय

विज्ञान की पृष्ठभूमि से होने और एक इंजीनियरिंग की छात्रा होने के नाते, सृष्टि ने अपना वैकल्पिक विषय बहुत सोच-समझकर चुना। उन्होंने समाजशास्त्र को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना।

सृष्टि जयंत देशमुख का निजी जीवन

सृष्टि ने डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा से शादी की, जो खुद भी एक IAS अधिकारी हैं। उन्होंने भी 2018 में 418वीं रैंक हासिल करके UPSC CSE की परीक्षा पास की थी।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News