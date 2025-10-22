Assam TET Result 2025
TNPSC Group 4 Result 2025 OUT: टीएनपीएससी ग्रुप 4 परिणाम tnpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें Marks PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 22, 2025, 19:09 IST

TNPSC Group 4 Result 2025 Out: Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) ने अपनी official website www.tnpsc.gov.in पर TNPSC Group 4 Result 2025 जारी कर दिया है। Candidates अपना result देखने के लिए इस article में दिए गए direct link का use कर सकते हैं।

TNPSC Group 4 Result 2025 Out: Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) ने अपनी official website www.tnpsc.gov.in पर TNPSC Group 4 Result 2025 जारी कर दिया है। जो candidates इस exam में शामिल हुए थे, वे अब अपना score और qualifying status आसानी से online चेक कर सकते हैं।

TNPSC Group 4 Result 2025 Link

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) ने अपनी official website www.tnpsc.gov.in पर TNPSC Group 4 Result 2025 का लिंक उपलब्ध करा दिया है। Candidates अपना परिणाम देखने के लिए registration number और date of birth का उपयोग करके login कर सकते हैं।

जो उम्मीदवार written exam में qualify हुए हैं, उन्हें अब selection process के next stage, यानी document verification और counselling के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे official website पर regular updates चेक करें ताकि किसी भी important notification या schedule से miss न हों।

Check Hare:- TNPSC Group 4 Result 2025 Link

tnpsc.gov.in results: TNPSC ग्रुप 4 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) ने TNPSC Group 4 Result 2025 अपनी official website www.tnpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। जो candidates परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम का इंतजार कर रहे थे, वे अब नीचे दिए गए steps को follow करके अपना result आसानी से चेक कर सकते हैं।

How to Check TNPSC Group 4 Result 2025:

  1. सबसे पहले आप official website https://www.tnpsc.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Combined Civil Services Examination 2025 Group IV Services – Examination Results” Link पर क्लिक करें।

  3. अब स्क्रीन पर एक नया URL खुल जाएगा: https://tnpscresults.tn.gov.in/

  4. अपना Register Number और Date of Birth (dd-mm-yyyy) enter करें।

  5. और captcha code को दर्ज करें।

  6. फिर “Submit” पर क्लिक करने पर TNPSC Group 4 Result 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें marks और rank position भी शामिल होंगे।

  7. इसे Download करें और Print करें

टीएनपीएससी ग्रुप 4 परिणाम 2025 – विवरण (Details in Result)

TNPSC Group 4 रिजल्ट 2025 स्कोरकार्ड के रूप में जारी हुआ। उम्मीदवार Result में ये जानकारी जरूर चेक करें:

  • परीक्षा का नाम और तारीख

  • पद का नाम

  • योग्य उम्मीदवारों की Registration Number

  • कैटेगरी

  • प्राप्त Marks और Rank

  • टिप्पणियाँ (Remarks)

  • रिजल्ट डेट

Candidates को सलाह है कि result को download करके सुरक्षित रखें

