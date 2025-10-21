SSC CPO Final Result 2025 OUT: एसएससी सीपीओ फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, ssc.gov.in पर SSC CPO फाइनल Result 2025 घोषित कर दिया है। जिन Candidates ने SSC CPO 2024 परीक्षा दी थी, वे अब फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर देख सकते हैं। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में 5296 Candidates (4841 पुरुष और 455 महिलाएं) के रोल नंबर हैं। इन सभी Candidates ने पेपर 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), पेपर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) जैसे सभी चरण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं।

SSC ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज परीक्षा, 2024 के सब-इंस्पेक्टरों के लिए मेडिकल जांच 5 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित की थी। इसका फाइनल Result 21 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया है।

SSC CPO Final Result 2025

SSC ने 21 अक्टूबर, 2024 को फाइनल Result जारी करके SSC CPO 2024 की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो Candidates दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (SI) परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना CPO फाइनल Result देख सकते हैं। SSC CPO 2024 चक्र में लगभग 2.5 लाख Candidates ने पेपर 1 दिया था। इनमें से लगभग 22000 Candidates ने PET/PST राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। SSC CPO फाइनल Result 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को ssc.gov.in पर जाकर “CAPF & Delhi Police” सेक्शन से result PDF डाउनलोड करना होगा। इस डॉक्यूमेंट में चुने गए Candidates के रोल नंबर और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक दिए गए हैं।