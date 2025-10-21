SSC CPO Final Result 2025 OUT: एसएससी सीपीओ फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, ssc.gov.in पर SSC CPO फाइनल Result 2025 घोषित कर दिया है। जिन Candidates ने SSC CPO 2024 परीक्षा दी थी, वे अब फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर देख सकते हैं। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में 5296 Candidates (4841 पुरुष और 455 महिलाएं) के रोल नंबर हैं। इन सभी Candidates ने पेपर 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), पेपर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) जैसे सभी चरण सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं।
SSC ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज परीक्षा, 2024 के सब-इंस्पेक्टरों के लिए मेडिकल जांच 5 सितंबर से 27 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित की थी। इसका फाइनल Result 21 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया है।
SSC CPO Final Result 2025
SSC ने 21 अक्टूबर, 2024 को फाइनल Result जारी करके SSC CPO 2024 की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो Candidates दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (SI) परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना CPO फाइनल Result देख सकते हैं। SSC CPO 2024 चक्र में लगभग 2.5 लाख Candidates ने पेपर 1 दिया था। इनमें से लगभग 22000 Candidates ने PET/PST राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। SSC CPO फाइनल Result 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को ssc.gov.in पर जाकर “CAPF & Delhi Police” सेक्शन से result PDF डाउनलोड करना होगा। इस डॉक्यूमेंट में चुने गए Candidates के रोल नंबर और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक दिए गए हैं।
SSC CPO Result 2024 PDF Download Link
SSC CPO Result 2024 PDF अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट, ssc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। Candidates आधिकारिक मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके SSC CPO 2024 result देख सकते हैं। इस लिस्ट में आखिर में चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। SSC CPO फाइनल Result 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
SSC CPO फाइनल रिजल्ट 2025 का अवलोकन
SSC ने 21 अक्टूबर, 2025 को SSC CPO 2025 का फाइनल Result जारी कर दिया है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के बाद चुने गए Candidates की सूची है। SSC CPO Result 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई लिस्ट देखें।
|
पैरामीटर
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
SSC CPO 2024
|
फाइनल Result जारी होने की तारीख
|
21 अक्टूबर, 2025
|
कुल शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates
|
22,244
|
कुल चुने गए Candidates
|
5,296
|
चुने गए पुरुष Candidates
|
4,841
|
चुनी गईं महिला Candidates
|
455
|
रोके गए Results (कोर्ट केस)
|
94
|
बाहर किए गए Candidates
|
30
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.ssc.gov.in
|
दिए जाने वाले पद
|
SI in Delhi Police, CAPFs, ASIs in CISF
SSC CPO फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके SSC CPO Result 2024 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, वे SSC CPO फाइनल Result 2024 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।
-
आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Results” टैब पर क्लिक करें।
-
अब “CAPF & Delhi Police” फाइनल result 2025 पर क्लिक करें।
-
PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।
-
लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का उपयोग करें।
