दीपावली पर निबंध: 10 लाइन, 150, 300, 500, 1000 शब्दों में

By Simran Akhouri
Oct 17, 2025, 12:01 IST

क्या आप अपने प्रिय त्योहार, दिवाली पर एक आकर्षक निबंध लिखने के लिए उत्सुक हैं? यह विस्तृत लेख आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें दिवाली पर 100, 200, 300, 500 और यहाँ तक कि 1000 शब्दों सहित विभिन्न शब्दों में विस्तृत निबंध उपलब्ध हैं। चाहे आपको इस शानदार त्योहार का संक्षिप्त विवरण चाहिए हो या गहन अन्वेषण, आपको यहाँ वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है।

Diwali Par Nibandh in Hindi
Diwali Par Nibandh in Hindi

दीपावली यानी "रोशनी का त्योहार" आ गया है, जो अपने साथ उल्लास, भक्ति और जीवंत उत्सवों का एक अद्भुत माहौल लेकर आया है। छात्रों के लिए, जो इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, खासकर जो "दीपावली, मेरा प्रिय त्योहार" विषय पर एक निबंध (Essay) लिखना चाहते हैं, यह लेख एक संपूर्ण मार्गदर्शिका (comprehensive guide) प्रदान करता है।

यह लेख दीपावली के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और इससे जुड़ी विविध परंपराओं की गहराई में जाता है, जिससे छात्रों को इस प्रिय त्योहार से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को व्यक्त करने के लिए अंतर्दृष्टि (insights) और प्रेरणा मिल सकेगी।

Diwali par Nibandh in Hindi

दीपावली पर 10 लाइन निबंध (Diwali Essay in 10 Lines in Hindi)

  1. दीपावली हिंदुओं का प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है।

  2. इसे “रोशनी का त्योहार” कहा जाता है।

  3. इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे।

  4. लोग घरों में दीये जलाते और सजावट करते हैं।

  5. लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है।

  6. बच्चे आतिशबाजी और मिठाइयों का आनंद लेते हैं।

  7. दीपावली पाँच दिनों तक चलने वाला त्योहार है।

  8. हर व्यक्ति अपने घर को साफ और सुंदर बनाता है।

  9. हमें ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए।

  10. दीपावली अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है।

दीपावली पर 150 शब्दों का निबंध (essay on diwali 150 words in hindi)

दीपावली, भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार, भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन, लोग अपने घरों को साफ करते हैं और उन्हें दीपों से सजाते हैं, जिससे चारों ओर एक दिव्य और पवित्र वातावरण बन जाता है।

दीपावली के अवसर पर, लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, जो धन और बुद्धि के प्रतीक हैं। लोग एक-दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार बाँटते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती हैं।

आजकल, दीपावली को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर मनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हमें पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करके और अधिक से अधिक दीपों का उपयोग करके इस त्योहार की रोशनी और स्वच्छता दोनों को बनाए रखना चाहिए। यह त्योहार हमें सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का संदेश देता है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

दीपावली पर 200 शब्दों का निबंध (essay on diwali in hindi 200 words)

दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीराम इसी दिन रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से दीपावली “रोशनी का त्योहार” कहलाने लगी।

इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं और लक्ष्मी-गणेश की पूजा करते हैं। मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं और आतिशबाजी की जाती है। दीपावली प्रेम, एकता और खुशियों का प्रतीक है। हमें इस दिन गरीबों की मदद करनी चाहिए और पटाखों से बचना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल दीपावली ही सच्चे अर्थों में शुभ दीपावली है।

दीपावली पर 300 शब्दों का निबंध

दीपावली भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाकर पूरा नगर रोशन किया। इसी कारण इसे “दीपावली” या “दीपों का त्योहार” कहा जाता है।

दीपावली पाँच दिनों तक चलने वाला पर्व है – धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। इस अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और नये वस्त्र पहनते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर समृद्धि की कामना की जाती है।

दीपावली हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। आज के समय में हमें ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए ताकि प्रदूषण न फैले। दीपावली न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करती है।

दीपावली पर निबंध  (essay on diwali in 500 words in hindi)

दीपावली या दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे “दीयों का त्योहार” कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घर-घर में दीप जलाकर अंधकार को मिटाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है।

दीपावली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन पर अयोध्यावासियों ने नगर को दीपों से सजाकर खुशी मनाई। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।

दीपावली पाँच दिनों तक चलने वाला पर्व है —

  1. धनतेरस: इस दिन लोग सोना-चांदी और बर्तन खरीदते हैं।

  2. नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली): घर की सफाई और बुरी शक्तियों से मुक्ति का दिन।

  3. मुख्य दीपावली: लक्ष्मी-गणेश की पूजा और दीपदान किया जाता है।

  4. गोवर्धन पूजा: भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है।

  5. भाई दूज: भाई-बहन के प्रेम का पर्व।

दीपावली के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और नये कपड़े पहनते हैं। शाम को लक्ष्मी-गणेश की पूजा करके समृद्धि और सुख-शांति की कामना की जाती है। बच्चे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं, और लोग एक-दूसरे को मिठाइयाँ व उपहार देते हैं।

दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए।

हालाँकि, आज के समय में पटाखों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें “ग्रीन दिवाली” मनाने का संकल्प लेना चाहिए। मिट्टी के दीयों से सजावट, प्राकृतिक रंगों से रंगोली, और जरूरतमंदों की सहायता से हम इस पर्व का वास्तविक आनंद ले सकते हैं।

 दीपावली आनंद, एकता और प्रकाश का प्रतीक त्योहार है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए, इस दीपावली हम अपने जीवन में भी अच्छाई की रोशनी जलाएं और सबके जीवन में खुशियाँ बाँटें।

दीपावली पर निबंध 1000 शब्दों में (essay on diwali 1000 words in hindi)

दिवाली, या दीपावली, का शाब्दिक अर्थ है "दीपों की पंक्ति" (दीप का अर्थ है प्रकाश और आवली का अर्थ है पंक्ति)। यह केवल दीयों, मोमबत्तियों और आतिशबाजी का एक शानदार प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत और दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों के बीच सबसे प्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला सांस्कृतिक पर्व है। यह एक पाँच दिवसीय उत्सव है जो पारंपरिक रूप से देश के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो सामूहिक नवीनीकरण, आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण और, सबसे शक्तिशाली रूप से, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दिवाली को समझना, एक जटिल ताने-बाने को समझना है जो पौराणिक कथाओं, इतिहास, आर्थिक परंपरा और गहन दार्शनिक अर्थों से बुना गया है, जो सब मिलकर सामुदायिक आनंद और आध्यात्मिक आशावाद के वार्षिक उत्सव में परिणत होता है।

दिवाली का मूलभूत आध्यात्मिक महत्व इसके मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, धर्म (धार्मिकता) में निहित है। दीये (तेल के दीपक) जलाना केवल सजावटी नहीं है; यह उस आंतरिक प्रकाश, आत्मा की पुष्टि है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करती है। यह दार्शनिक आधार भक्तों को अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों—जैसे लालच, ईर्ष्या या अहंकार—को मिटाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक अकेली लौ कमरे के अंधेरे को दूर कर देती है। यह आत्म-सुधार और नैतिक आचरण का आह्वान है। हालाँकि यह त्यौहार विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और देवताओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका केंद्रीय संदेश सार्वभौमिक बना हुआ है: सत्य की खोज और पुण्य की अंतिम, अपरिहार्य विजय। घरों और सड़कों का आनंदमय अलंकरण इसी नैतिक और आध्यात्मिक स्पष्टता का भौतिक प्रकटीकरण है।

दिवाली का उत्सव उल्लेखनीय रूप से विविध है, जो भारत के विशाल सांस्कृतिक और क्षेत्रीय परिदृश्य को दर्शाता है। त्यौहार का पौराणिक आधार एक राज्य से दूसरे राज्य में नाटकीय रूप से बदलता है, लेकिन देश को विजय के सामान्य विषय के तहत एकजुट करता है। उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, दिवाली भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण के चौदह वर्ष के वनवास और राक्षस राजा रावण पर विजय के बाद अयोध्या लौटने का प्रतीक है। अयोध्या के नागरिकों ने अपने प्रिय राजा का घर तक मार्गदर्शन करने के लिए पूरे राज्य को दीयों से रोशन कर दिया था, जिससे प्रकाश की रस्म स्थापित हुई।

इसके विपरीत, पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में, दिवाली देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, से दृढ़ता से जुड़ी हुई है, और यह नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। व्यवसायी अपनी पुरानी लेखा-बही (चोपड़ा) को बंद करते हैं और लक्ष्मी पूजा के साथ नई शुरुआत करते हैं। पूर्वी राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, दिवाली काली पूजा के साथ मेल खाती है, जहाँ भयंकर देवी काली की पूजा की जाती है, जो बुराई के विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में, यह त्यौहार मुख्य रूप से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध और हजारों बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराने की याद दिलाता है। ये विभिन्न आख्यान त्यौहार की स्थानीय परंपराओं को अपनाने और शामिल करने की क्षमता को रेखांकित करते हैं, जबकि इसके विजय और शुभ शुरुआत की आवश्यक भावना को बनाए रखते हैं।

यह त्यौहार पाँच पवित्र दिनों तक चलता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी रस्में और महत्व हैं, जो उत्सव की अवधि को संरचित करते हैं।

पहला दिन धनतेरस (धन का अर्थ है संपत्ति) है, जब लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं और पारंपरिक रूप से आने वाली समृद्धि के प्रतीक के रूप में सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं। यह दिन देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है, जो धन के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी उजागर करता है।

दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है। यह सफाई और प्रारंभिक रोशनी का दिन है, जो अक्सर नरकासुर के वध से जुड़ा होता है। घरों को सावधानीपूर्वक साफ किया जाता है और प्रवेश द्वारों पर जटिल रंगोली (पाउडर या फूलों से बने रंगीन पैटर्न) से सजाया जाता है, जिससे सौभाग्य का आह्वान होता है।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजा है, जो दिवाली का मुख्य दिन है। परिवार देवी लक्ष्मी की शाम की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, अक्सर उनके साथ भगवान गणेश (बाधाओं को दूर करने वाले) की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी सबसे साफ और सबसे उज्ज्वल घरों में आती हैं, जिससे दीये और मोमबत्तियाँ व्यापक रूप से जलाना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह रात मिठाइयों के आदान-प्रदान, आतिशबाजी और भव्य पारिवारिक दावतों द्वारा चिह्नित होती है।

चौथे दिन, गोवर्धन पूजा (या बलिप्रतिपदा), के अर्थ की कई परतें हैं। कुछ परंपराओं में, इसे उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अन्य स्थानों पर, इसे पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जो पति और पत्नी के बीच के रिश्ते का सम्मान करता है, जिसमें पत्नियाँ अपने पतियों के माथे पर लंबी उम्र और समृद्धि के लिए तिलक (चिह्न) लगाती हैं।

अंतिम दिन भाई दूज है, जो रक्षा बंधन के समान, भाई-बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। बहनें अपने भाइयों के कल्याण और लंबी उम्र के लिए एक छोटा सा समारोह करती हैं, जो बदले में उन्हें उपहार और स्नेह देते हैं। यह सामंजस्यपूर्ण समापन सुनिश्चित करता है कि पाँच दिवसीय त्यौहार पारिवारिक प्रेम और प्रतिबद्धता की भावना पर समाप्त हो।

धार्मिक अनुष्ठानों से परे, दिवाली में अपार सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति है। यह पारिवारिक पुनर्मिलन, सुलह और सामुदायिक बंधनों को बढ़ावा देने का समय है। लोग सामूहिक संबंधों के महत्व का प्रतीक, अपने परिवारों के साथ रहने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। गहरी सफाई और नवीनीकरण की परंपरा, जिसे अक्सर 'दिवाली की सफाई' कहा जाता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा बढ़ावा देती है, क्योंकि बाज़ार नए कपड़े, सजावट, मिठाइयाँ और घरेलू सामानों की बिक्री से गुलजार रहते हैं। उपहार देने की रस्म सामाजिक पदानुक्रम और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है, उदारता और सद्भावना की सामुदायिक भावना को मजबूत करती है। विश्व स्तर पर, दिवाली की दृश्यता, जो लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे स्थानों में मनाई जाती है, ने इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान बना दिया है, जिससे सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने और भारतीय विरासत की समृद्धि को दुनिया के साथ साझा करने में मदद मिली है।

निष्कर्ष रूप में, दिवाली मानवीय लचीलेपन का एक स्मारक है, एक वार्षिक अनुस्मारक है कि आशा और सद्गुण निराशा और दुर्भावना पर विजय प्राप्त करेंगे। दीये की शांत, ध्यानपूर्ण लौ से लेकर आतिशबाजी के गरजते फटने तक, यह त्यौहार चकाचौंध भरी सांस्कृतिक उमंग के माध्यम से व्यक्त एक गहन दार्शनिक सत्य को समाहित करता है। यह केवल देवताओं और राजाओं की ऐतिहासिक जीत का ही नहीं, बल्कि ज्ञान के मार्ग को चुनने वाले व्यक्ति की निरंतर, व्यक्तिगत जीत का भी उत्सव है। दिवाली प्रकाश का त्यौहार मात्र नहीं है; यह जीवन, नैतिकता और स्थायी मानवीय भावना की अंतिम पुष्टि है।

