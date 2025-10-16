MP SET Exam Registration 2025: 25 अक्टूबर से शुरू होंगे SET एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी

MP SET Notification 2025: मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) 2025 से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत एसईटी एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 25 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर भर सकते हैं।

यह आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह का मैन्युअल या डाक द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 11 जनवरी, 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षा OMR आधारित होगी।

MP SET Exam Registration 2025: पात्रता मानदंड

संबंधित भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। जिसमें ऐज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता आदि डिटेल शामिल होंगी। अन्य डिटेल्स नीचे दी गई हैं: