MP SET Exam Registration 2025: 25 अक्टूबर से शुरू होंगे SET एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी

MP SET Notification 2025: मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके तहत रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा। यह एग्जाम 31 सब्जेक्ट के लिए 11 जनवरी, 2026 में आयोजित की जाएगी। 

MP SET Exam Registration 2025
MP SET Exam Registration 2025

MP SET Notification 2025: मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) 2025 से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत एसईटी एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 25 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। 

यह आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह का मैन्युअल या डाक द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 11 जनवरी, 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षा OMR आधारित होगी। 

MP SET Exam Registration 2025: पात्रता मानदंड

संबंधित भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। जिसमें ऐज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता आदि डिटेल शामिल होंगी। अन्य डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

  • पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। 

  • पीजी के लास्ट ईयर वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 

  • 19 सितंबर 1991 से पहले पीजी कोर्स पूरा करने वाले पीएचडी उम्मीदवारों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

MP SET Exam Registration 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ

उम्मीदवार जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में एमपी स्लेट/सेट/यूजीसी नेट/CSIR नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, केवल  वे ही अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पीडीएफ डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें:

एमपी सीईटी 2025 नोटिफिकेशन  

पीडीएफ लिंक 

MP SET Exam Registration Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी डिटेल दी गई है, जिसमें अप्लाई करने की डेट जैसी डिटेल शामिल हैं:

संगठन

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC)

एग्जाम का नाम 

स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET)

रजिस्ट्रेशन डेट 

25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025

एग्जाम डेट 

11 जनवरी 2026

एग्जाम मोड 

ऑफलाइन 

एग्जाम टाइप 

OMR

ऑफिशियल वेबसाइट 

mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in

MP SET Exam Registration 2025: आवेदन शुल्क  

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) 2025 के लिए जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम फीस से जुड़ी डिटेल दी गई है। बिना एप्लीकेशन फीस के उम्मीदवारों के एग्जाम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नीचे टेबल में देखें एग्जाम फीस से जुड़ी डिटेल:

वर्ग 

आवेदन शुल्क

एमपी के मूल निवासी (SC/ST/OBC/नॉन क्रीमी लेयर/EWS/PWD)

250 रुपये 

(अन्य 40 रुपये पोर्ट्ल फीस)

अन्य श्रेणी व एमपी के बाहर के आवेदक 

500 रुपये 

(अन्य 40 रुपये पोर्ट्ल फीस)

करेक्शन फीस 

500 रुपये

(अन्य 40 रुपये पोर्ट्ल फीस)

लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फीस 

3,000 रुपये

(अन्य 40 रुपये पोर्ट्ल फीस)

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

