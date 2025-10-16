BSF Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका, आज से करें 391 रिक्त पदों के लिए आवेदन

SSC CGL Answer Key 2025
By Priyanka Pal
Oct 16, 2025, 18:20 IST

BSF Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। बीएसएफ की ओर से जीडी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसके तहत कुल 391 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आज से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

BSF Recruitment 2025 Online Apply

BSF Recruitment 2025 Online Apply Date: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से जनरल ड्यूटी (GD) कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 391 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर, 2025 दोपहर 1 बजे शुरू से शुरू की जाएगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 4 नवंबर, 2025 से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

BSF Recruitment 2025 Notification Pdf: पीडीएफ डाउनलोड करें

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बीएसएफ ने अस्थायी आधार पर ग्रुप "सी" में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के अराजपत्रित और गैर-मंत्रालयी पदों के लिए 391 रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जिसे आप टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

BSF जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025

पीडीएफ लिंक 

BSF Recruitment 2025 Online Apply: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जैसे आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:

संगठन    

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

पोस्ट नाम    

कांस्टेबल (GD) का गैर-राजपत्रित और गैर-मंत्रालयिक पद

रिक्तियां    

391

आवेदन करने की तिथि 

16 अक्टूबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

4 नवंबर, 2025

आवेदन मोड 

ऑनलाइन 

आयु सीमा 

18 से 23 वर्ष (नियमों के अनुसार)

शैक्षणिक योग्यता 

मैट्रिकुलेशन, खेल योग्यता या इसके समकक्ष

आधिकारिक वेबसाइट   

rectt.bsf.gov.in

BSF Recruitment 2025 Qualification: पात्रता और आयु सीमा

संबंधित भर्ती से जुड़ी पात्रता मानदंड और आयु सीमा जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरणों की जांच कर अपना ऑनलाइन आवेदन समय से पूरा कर सकते हैं:

शैक्षणिक योग्यता - मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता। 

खेल योग्यता : केवल वे खिलाड़ी आवेदन करने के पात्र हैं जिन्होंने विज्ञापन की अंतिम तिथि से पिछले दो वर्षों के दौरान नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित प्रतियोगिता के स्तरों में भाग लिया हो या पदक जीते हों।

BSF Recruitment 2025 Age Limit : आयु सीमा 

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाती है। सभी पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग है।

BSF Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in  पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, BSF GD Constable Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर Apply Online पर जाएं। 

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल भरें और फॉर्म सब्मिट करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लें। 

Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

