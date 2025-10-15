RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर से करें आवेदन

RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सांख्यिकी अधिकारी पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसके तहत कुल 113 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से शुरू होंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।
अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके या समकक्ष योग्यता रखने वाले इस भर्ती के लिए योग्य हैं।
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ
सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी 2025
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवार महत्वपूर्ण विवरण जैसे आयु सीमा, आवेदन करने की अंतिम तिथि सहित अन्य डिटेल जानने के लिए नीचे टेबल देखें:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)
पोस्ट नाम
सांख्यिकी अधिकारी
पदों की संख्या
113
आवेदन जमा करने की तिथि
28 अक्टूबर, 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
26 नवंबर, 2025
आयु सीमा
21 वर्ष
आवेदन शुल्क
जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग - 600 रुपये
अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन अदि - 400 रुपये
आधिकारिक वेबसाइट
https://rpsc.rajasthan.gov.in/
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: पात्रता मानदंड
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता - अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में कम से कम दो साल में मास्टर डिग्री या भारत की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से द्वितीय श्रेणी में एम.एससी या समकक्ष योग्यता आदि।
आयु सीमा - उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन स्वयं से पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RPSC सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 आवेदन पत्र जमा करें।
स्टेप 5 जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
