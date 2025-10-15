BTSC Bihar JE Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के 2747 रिक्त पदों के लिए, आवेदन हुए स्थगित

BTSC Bihar JE Notification 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार सरकार के विभिन्न में जूनियर इंजीनियर के कुल 2747 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए थे। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है, वहीं आवेदन कर सकते हैं।

फिलहाल के लिए यह आवेदन स्थगित कर दिए गए हैं। जिसका कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी है।

संबंधित भर्ती के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं।

BTSC Bihar JE Notification 2025: नोटिस

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 28/2025, 29/2025 और 30/2025 के अंतर्गत होने वाली भर्तियों को तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं: