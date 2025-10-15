SSC CGL Answer Key 2025 Today
BTSC Bihar JE Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के 2747 रिक्त पदों के लिए, आवेदन हुए स्थगित

By Priyanka Pal
Oct 15, 2025, 12:49 IST

BTSC Bihar JE Notification 2025: बिहार जेई भर्ती 2025 के लिए जारी किए गए आवेदन की प्रक्रिया अगली अधिसूचना आने तक स्थगित कर दी गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें। 

BTSC Bihar JE Notification 2025
BTSC Bihar JE Notification 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से बिहार सरकार के विभिन्न में जूनियर इंजीनियर के कुल 2747 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए थे। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है, वहीं आवेदन कर सकते हैं। 

फिलहाल के लिए यह आवेदन स्थगित कर दिए गए हैं। जिसका कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी है। 

संबंधित भर्ती के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। 

BTSC Bihar JE Notification 2025: नोटिस 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल  नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 28/2025, 29/2025 और 30/2025 के अंतर्गत होने वाली भर्तियों को तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं:

BTSC बिहार जेई भर्ती 2025

नोटिस लिंक 

BTSC Bihar JE Notification 2025: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

पद का नाम 

जूनियर इंजीनियर (JE)

पदों की संख्या 

2747 

रजिस्ट्रेशन स्टेटस  

स्थगित 

शैक्षणिक योग्यता 

इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन 

नौकरी का स्थान 

बिहार 

ऑफिशियल वेबसाइट 

btsc.bihar.gov.in

BTSC Bihar JE Notification 2025: रिक्त पदों की संख्या 

बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जूनियर के रिक्त पद सहित विवरण नीचे टेबल में देखें:

विज्ञापन संख्या

            पद का नाम 

पदों की संख्या 

28/2025

जूनियर इंजीनियर, सिविल

2591

29/2025

जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल

70

30/2025

जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल

86

कुल पद 

                                                      27247

नोट : फिलहाल के लिए यह आवेदन स्थगित कर दिए गए हैं। जिसका कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। 

