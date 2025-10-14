BTSC JE Salary 2025: जूनियर इंजीनियर की इन हैंड सैलरी, मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं

SSC CGL Answer Key 2025
By Priyanka Pal
Oct 14, 2025, 15:56 IST

BTSC JE Salary 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने जूनियर इंजीनियर के 2,747 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। चयनित Candidates को भत्तों और लाभों के साथ 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये (लेवल 7) के वेतनमान में सैलरी मिलेगी। यहां BTSC JE की पूरी सैलरी संरचना और जॉब प्रोफाइल देखें।

BTSC JE in hand Salary 2025
BTSC JE Salary 2025: BTSC जूनियर इंजीनियर पद के लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं। इसका कारण शानदार वेतनमान, नौकरी की सुरक्षा और कई अन्य लाभ हैं। इस पद के लिए चयन आमतौर पर लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू और दस्तावेजों का सत्यापन होता है। 

इस पद पर नियुक्त Candidates को पे लेवल 7 के तहत 44,900-1,42,400 रुपये के वेतनमान में सैलरी मिलेगी। चयनित Candidates मुख्य रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव की योजना बनाने, उन्हें डिजाइन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

BTSC JE सैलरी स्ट्रक्चर 2025

BTSC JE के सैलरी स्ट्रक्चर में सरकारी नियमों के अनुसार एक अच्छा वेतनमान और कई तरह के भत्ते और लाभ शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस पद के लिए पे बैंड 9300-34800 रुपये है और ग्रेड पे 4600 रुपये है। सैलरी स्ट्रक्चर में वेतनमान, मूल वेतन, ग्रेड पे, भत्ते, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और कई अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। संदर्भ के लिए नीचे BTSC JE सैलरी स्ट्रक्चर का विवरण दिया गया है: 

वेतन स्तर

स्तर 7

वेतन पट्टा

9300 रुपये से 34800 रुपये तक

ग्रेड पे

4600 रुपये

वेतनमान

44,900 रुपये- 1,42,400 रुपये

प्रारंभिक मूल वेतन

44,900 रुपये

अधिकतम मूल वेतन

1,42,400 रुपये

मासिक वेतन

47000 रुपये और 55000 रुपये प्रति माह (लगभग)

BTSC JE इन-हैंड सैलरी कितनी है?

BTSC JE की इन-हैंड सैलरी की गणना मूल वेतन और भत्तों को जोड़कर की जाती है। फिर इसमें से NPS, टैक्स, PF योगदान और अन्य कटौतियों को घटाया जाता है। नए नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियरों को शुरुआत में 44,900 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। 

यह वेतन उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर समय के साथ बढ़कर 1,42,400 रुपये तक हो सकता है। उनकी पोस्टिंग के शहर के आधार पर, वास्तविक BTSC JE इन-हैंड सैलरी लगभग 47000 रुपये से 55000 रुपये प्रति माह के बीच होगी।

बिहार JE सैलरी: भत्ते और लाभ

मूल वेतन के अलावा, नियुक्त Candidates को जूनियर इंजीनियर पद के लिए लागू कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। इससे उनकी कुल मासिक सैलरी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक हालत भी बेहतर होगी। BTSC JE सैलरी में शामिल भत्ते और लाभ इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता
  • मकान किराया भत्ता
  • आने-जाने का भत्ता
  • चिकित्सा भत्ता
  • शहरी मुआवजा भत्ता
  • विशेष वेतन
  • अन्य संबंधित भत्ते

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

