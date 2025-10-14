BTSC JE Salary 2025: जूनियर इंजीनियर की इन हैंड सैलरी, मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं

BTSC JE Salary 2025: BTSC जूनियर इंजीनियर पद के लिए हर साल बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं। इसका कारण शानदार वेतनमान, नौकरी की सुरक्षा और कई अन्य लाभ हैं। इस पद के लिए चयन आमतौर पर लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू और दस्तावेजों का सत्यापन होता है।

इस पद पर नियुक्त Candidates को पे लेवल 7 के तहत 44,900-1,42,400 रुपये के वेतनमान में सैलरी मिलेगी। चयनित Candidates मुख्य रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव की योजना बनाने, उन्हें डिजाइन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

BTSC JE सैलरी स्ट्रक्चर 2025

BTSC JE के सैलरी स्ट्रक्चर में सरकारी नियमों के अनुसार एक अच्छा वेतनमान और कई तरह के भत्ते और लाभ शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस पद के लिए पे बैंड 9300-34800 रुपये है और ग्रेड पे 4600 रुपये है। सैलरी स्ट्रक्चर में वेतनमान, मूल वेतन, ग्रेड पे, भत्ते, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और कई अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। संदर्भ के लिए नीचे BTSC JE सैलरी स्ट्रक्चर का विवरण दिया गया है: