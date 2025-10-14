Bihar BSSC Office Attendant Online Form 2025: बिहार ऑफिस अटेंडेंट के 4388 पदों के लिए, जल्दी करें onlinebssc.com Apply

Bihar SSC Office Attendant Form Last Date: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4388 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। जिसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीकी खराबी से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर अप्लाई करने की सलाह दी जाती है।

संबंधित भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा कराने होंगे। चयन प्रक्रिया को लिखित परीक्षा के आधार पर पूरा किया जाएगा।

Bihar BSSC Office Attendant 2025: डायरेक्ट लिंक

बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट अधिसूचना 2025 विज्ञापन संख्या 06/2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 16 अक्टूबर तक आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिस पर क्लिक कर आप आवेदन पूरा कर सकते हैं: