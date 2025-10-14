SSC CGL Answer Key 2025
BRO Recruitment 2025: सीमा सड़क संगठन में 542 पदों के लिए अधिसूचना जारी, देखें ऑनलाइन आवेदन तिथि, पात्रता और अन्य डिटेल्स

By Vijay Pratap Singh
Oct 14, 2025, 15:35 IST

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 542 अलग-अलग पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इनमें व्हीकल मैकेनिक, MSW जैसे पद शामिल हैं, जिन्हें पेंटर और DES जैसे अलग-अलग ट्रेड में भरा जाना है। पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें और अन्य जानकारी यहां देखें।

BRO Recruitment 2025
BRO Recruitment 2025

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अक्टूबर अक्टूबर (11-17), 2025 अंक में अलग-अलग पदों के लिए एक सांकेतिक भर्ती अधिसूचना जारी की है। कुल 542 पद भरे जाने हैं, जिनमें व्हीकल मैकेनिक, MSW जैसे पद शामिल हैं। इन पदों को पेंटर और DES जैसे अलग-अलग ट्रेड में भरा जाएगा। ये पद जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए हैं, जिनके लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BRO की आधिकारिक वेबसाइट-bro.gov.in के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सीमा सड़क संगठन (BRO) 2025 हाइलाइट्स

BRO ने व्हीकल मैकेनिक और MSW सहित 542 अलग-अलग पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती अभियान की मुख्य बातों को जल्दी समझने में Candidates की मदद के लिए, हमने यहां उसकी जानकारी दी है-

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

सीमा सड़क संगठन (BRO)

पद का नाम

व्हीकल मैकेनिक, MSW.

विज्ञापन संख्या

02/2025

कुल पदों की संख्या 

542

आधिकारिक वेबसाइट

http://www.bro.gov.in/

BRO भर्ती 2025: रिक्त पदों की संख्या

इस भर्ती अभियान के तहत व्हीकल मैकेनिक, MSW जैसे कुल 542 पद भरे जाने हैं। आप विषय-वार पदों की जानकारी के लिए अधिसूचना लिंक देख सकते हैं।

पदों का नाम

पदों की संख्या

व्हीकल मैकेनिक

324

MSW पेंटर

13

MSW DES

305

कुल

542

सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए पात्रता मानदंड क्या  है?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए यह जरूरी है कि Candidates अधिसूचना में बताई गई पद-वार पात्रता को पूरा करते हों। आपको विस्तृत अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है, जो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसमें आपको पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रियाओं सहित सभी जानकारी मिलेगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता/पात्रता की जानकारी के लिए आपको अधिसूचना लिंक देखने की सलाह दी जाती है।

BRO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF

उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक से 542 अलग-अलग पदों के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ठीक से पढ़ें। नीचे दिए गए लिंक से आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें:

BRO Recruitment 2025 Notification PDF

सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को पूरी आवेदन प्रक्रिया के लिए विस्तृत अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर BRO भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: जरूरी जानकारी भरें।

चरण 4: आवेदन पत्र जमा करें।

चरण 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।

चरण 6: भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

