BRO Recruitment 2025: सीमा सड़क संगठन में 542 पदों के लिए अधिसूचना जारी, देखें ऑनलाइन आवेदन तिथि, पात्रता और अन्य डिटेल्स

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अक्टूबर अक्टूबर (11-17), 2025 अंक में अलग-अलग पदों के लिए एक सांकेतिक भर्ती अधिसूचना जारी की है। कुल 542 पद भरे जाने हैं, जिनमें व्हीकल मैकेनिक, MSW जैसे पद शामिल हैं। इन पदों को पेंटर और DES जैसे अलग-अलग ट्रेड में भरा जाएगा। ये पद जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए हैं, जिनके लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BRO की आधिकारिक वेबसाइट-bro.gov.in के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीमा सड़क संगठन (BRO) 2025 हाइलाइट्स BRO ने व्हीकल मैकेनिक और MSW सहित 542 अलग-अलग पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती अभियान की मुख्य बातों को जल्दी समझने में Candidates की मदद के लिए, हमने यहां उसकी जानकारी दी है- विवरण जानकारी संगठन का नाम सीमा सड़क संगठन (BRO) पद का नाम व्हीकल मैकेनिक, MSW. विज्ञापन संख्या 02/2025 कुल पदों की संख्या 542 आधिकारिक वेबसाइट http://www.bro.gov.in/

BRO भर्ती 2025: रिक्त पदों की संख्या इस भर्ती अभियान के तहत व्हीकल मैकेनिक, MSW जैसे कुल 542 पद भरे जाने हैं। आप विषय-वार पदों की जानकारी के लिए अधिसूचना लिंक देख सकते हैं। पदों का नाम पदों की संख्या व्हीकल मैकेनिक 324 MSW पेंटर 13 MSW DES 305 कुल 542 सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए पात्रता मानदंड क्या है? इन पदों पर आवेदन करने के लिए यह जरूरी है कि Candidates अधिसूचना में बताई गई पद-वार पात्रता को पूरा करते हों। आपको विस्तृत अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है, जो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसमें आपको पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रियाओं सहित सभी जानकारी मिलेगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता/पात्रता की जानकारी के लिए आपको अधिसूचना लिंक देखने की सलाह दी जाती है। BRO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक से 542 अलग-अलग पदों के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ठीक से पढ़ें। नीचे दिए गए लिंक से आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें: