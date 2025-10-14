Current Affairs One Liners 14 Oct 2025: IUCN का नया सदस्य कौन सा देश बना?  

Current Affairs One Liners 14 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में IUCN के नए सदस्य, आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया- टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का नया सदस्य कौन सा देश बना है- आर्मेनिया

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र शुरू हुआ- कोलंबो

हाल ही में किसने टोकनयुक्त वित्त के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस लॉन्च किया- आरबीआई

अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (International Day for Disaster Risk Reduction) प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है- 13 अक्टूबर