Current Affairs One Liners 13 Oct 2025: एक्सरसाइज 'ऑस्ट्राहिंद' 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा?

Current Affairs One Liners 13 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में पीएम धन धान्य कृषि योजना, एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद 2025, आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

भारत मंडपम में आयोजित होने वाली 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (IREE 2025) का उद्घाटन कौन करने वाले है- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन-सी योजना लॉन्च की- पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस

‘विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025’ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है- शिक्षा मंत्रालय

भारतीय सेना किस देश में “एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद 2025” में भाग लेने गई है- ऑस्ट्रेलिया

दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है- मेंटल हेल्थ एंबेसडर