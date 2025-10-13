SSC GD Physical Result 2025 OUT: एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, ये रहा PET, PST PDF लिंक

Breaking News

SSC GD Constable Result 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट 2025 आज 13 अक्टूबर को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। SSC ने फिजिकल टेस्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के रोल नंबर अलग-अलग फाइलों में दिए गए हैं। SSC GD Physical Result 2025 OUT आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह रिजल्ट कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल (GD) और अन्य पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का है, जिसमें कुल 3,94,121 अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा 20 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है: