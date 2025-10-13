SSC GD Physical Result 2025 OUT: एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट ssc.gov.in पर जारी, ये रहा PET, PST PDF लिंक

SSC GD Constable Result 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट 2025 आज 13 अक्टूबर को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। SSC ने फिजिकल टेस्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के रोल नंबर अलग-अलग फाइलों में दिए गए हैं।
SSC GD Physical Result 2025 OUT
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह रिजल्ट कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल (GD) और अन्य पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का है, जिसमें कुल 3,94,121 अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा 20 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:
पीईटी/पीएसटी में सफल उम्मीदवारों को अब विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (DME) और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जिसमें (यदि लागू हो) एनसीसी बोनस अंक भी शामिल हैं। नीचे श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की संख्या, उनके प्राप्तांक और जन्मतिथि का विवरण दिया गया है।
एनसीबी को छोड़कर अन्य बलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिक्तियों के अंतर्गत, सामान्य जिला क्षेत्र (G), सीमावर्ती जिला क्षेत्र (B) और नक्सल/उग्रवाद प्रभावित जिला क्षेत्र (N) की रिक्तियों के विरुद्ध डीएमई के लिए चयनित महिला उम्मीदवारों की श्रेणीवार कट-ऑफ विवरण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या का पूरा विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
SSC GD Constable PET PST Result 2025 PDF Download Link
SSC GD कांस्टेबल PET/PST रिजल्ट 2025 की PDF डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं। रिजल्ट PDF में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग फाइलों में रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार सीधे SSC की साइट पर जाकर या नीचे दिए लिंक से PET/PST रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें:-SSC GD PET PST Result 2025 Notice PDF
Also Read in English: SSC GD Result 2025
कैसे डाउनलोड करें SSC GD Physical Result 2025?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके फिजिकल टेस्ट रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Result” सेक्शन में जाएं।
-
फिर “Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2025” लिंक पर जाएं।
-
PET/PST Result PDF प्रारूप में स्क्रीन ओपन हो जाएगा।
-
पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
- अंत में पीडीएफ डाउनलोड करें और सेव करें।
