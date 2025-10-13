Bihar Election 2025 School Holiday: पहले चरण में 17 जिलों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद — पूरी सूची यहां देखें

Bihar Election 2025 School Holiday News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियाँ जोरों पर हैं और इस बीच सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। पहले चरण की वोटिंग वाले 17 जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह फैसला मतदान की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

यह आदेश छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जिलों में 6 नवंबर 2025 को शैक्षणिक गतिविधियाँ स्थगित रहेंगी। नोट: पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी। बिहार चुनाव 2025 में स्कूल-कॉलेज क्यों रहेंगे बंद? सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि चुनाव के दौरान शिक्षण संस्थानों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मुख्य कारण इस प्रकार हैं: मतदान केंद्र स्कूल परिसरों में बनते हैं कई स्कूल और कॉलेजों में मतदान बूथ लगाए जाते हैं। ऐसे में यदि कक्षाएँ चलेंगी तो अव्यवस्था पैदा हो सकती है।

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मतदान कार्य में लगाया जाता है, इसलिए संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा और यातायात नियंत्रण वोटिंग वाले इलाकों में भीड़ व ट्रैफिक बढ़ता है। बंदी से व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में आसानी होती है। किन जिलों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद? (Bihar School Holiday List 2025) पहले चरण में जिन 17 जिलों में मतदान होना है, वहाँ सभी सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल और कॉलेज 6 नवंबर को बंद रहेंगे। क्रमांक जिला क्षेत्र 1 पटना दक्षिण बिहार 2 दरभंगा उत्तर बिहार 3 मधेपुरा उत्तर बिहार 4 सहरसा उत्तर बिहार 5 मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार 6 गोपालगंज उत्तर बिहार 7 सीवान उत्तर बिहार 8 सारण उत्तर बिहार 9 वैशाली उत्तर बिहार 10 समस्तीपुर उत्तर बिहार 11 बेगूसराय केंद्रीय बिहार 12 लखीसराय दक्षिण बिहार 13 मुंगेर दक्षिण बिहार 14 शेखपुरा दक्षिण बिहार 15 नालंदा दक्षिण बिहार 16 बक्सर दक्षिण बिहार 17 भोजपुर दक्षिण बिहार