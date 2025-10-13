SSC GD Result 2025
Bihar Election 2025 School Holiday: पहले चरण में 17 जिलों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद — पूरी सूची यहां देखें

Oct 13, 2025, 19:45 IST

Bihar Election 2025 School Holiday: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 17 जिलों के स्कूल-कॉलेज 6 नवंबर को बंद रहेंगे। जानें किन जिलों में छुट्टी रहेगी, इसका कारण और छात्रों-अभिभावकों के लिए जरूरी निर्देश।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 17 जिलों के स्कूल-कॉलेज 6 नवंबर को बंद रहेंगे। जानें किन जिलों में रहेगी छुट्टी
Bihar Election 2025 School Holiday News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियाँ जोरों पर हैं और इस बीच सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। पहले चरण की वोटिंग वाले 17 जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह फैसला मतदान की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
यह आदेश छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन जिलों में 6 नवंबर 2025 को शैक्षणिक गतिविधियाँ स्थगित रहेंगी।

नोट: पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी।

बिहार चुनाव 2025 में स्कूल-कॉलेज क्यों रहेंगे बंद?

सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि चुनाव के दौरान शिक्षण संस्थानों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

मतदान केंद्र स्कूल परिसरों में बनते हैं

कई स्कूल और कॉलेजों में मतदान बूथ लगाए जाते हैं। ऐसे में यदि कक्षाएँ चलेंगी तो अव्यवस्था पैदा हो सकती है।

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी

शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मतदान कार्य में लगाया जाता है, इसलिए संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया।

सुरक्षा और यातायात नियंत्रण

वोटिंग वाले इलाकों में भीड़ व ट्रैफिक बढ़ता है। बंदी से व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में आसानी होती है।

किन जिलों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद? (Bihar School Holiday List 2025)

पहले चरण में जिन 17 जिलों में मतदान होना है, वहाँ सभी सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल और कॉलेज 6 नवंबर को बंद रहेंगे।

क्रमांक

जिला

क्षेत्र

1

पटना

दक्षिण बिहार

2

दरभंगा

उत्तर बिहार

3

मधेपुरा

उत्तर बिहार

4

सहरसा

उत्तर बिहार

5

मुजफ्फरपुर

उत्तर बिहार

6

गोपालगंज

उत्तर बिहार

7

सीवान

उत्तर बिहार

8

सारण

उत्तर बिहार

9

वैशाली

उत्तर बिहार

10

समस्तीपुर

उत्तर बिहार

11

बेगूसराय

केंद्रीय बिहार

12

लखीसराय

दक्षिण बिहार

13

मुंगेर

दक्षिण बिहार

14

शेखपुरा

दक्षिण बिहार

15

नालंदा

दक्षिण बिहार

16

बक्सर

दक्षिण बिहार

17

भोजपुर

दक्षिण बिहार

इन जिलों में 6 नवंबर को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और आवश्यक सेवाएँ ही संचालित होंगी।

छात्रों और अभिभावकों के लिए क्या है जरूरी जानकारी

1. परीक्षा या कोचिंग क्लास शेड्यूल चेक करें

यदि किसी छात्र की परीक्षा या कोचिंग क्लास उसी दिन निर्धारित है, तो संबंधित संस्था से नई तारीख की जानकारी अवश्य लें।

2. ऑनलाइन क्लासेज़ जारी रहेंगी या नहीं

कई स्कूल ऑनलाइन मोड से क्लासेज़ जारी रख सकते हैं। छात्रों को स्कूल नोटिस बोर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी सूचना को जांचना चाहिए।

3. यात्रा या परीक्षा तैयारी की योजना बनाएं

वोटिंग वाले दिन ट्रैफिक और सुरक्षा के कारण आवाजाही प्रभावित हो सकती है, इसलिए किसी भी परीक्षा केंद्र या कोचिंग की यात्रा पहले से प्लान करें।

छात्रों की पढ़ाई पर असर क्या करें अभिभावक?

बिहार चुनाव के दौरान स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई में कुछ रुकावट आ सकती है। अभिभावकों को चाहिए कि वे इस अवधि में बच्चों को घर पर नियमित पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें।

  • बच्चों को रिवीजन और सैंपल पेपर हल करने को कहें।
  • ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें ताकि पढ़ाई बाधित न हो।
  • यदि संभव हो तो टीचर्स से डिजिटल नोट्स प्राप्त करें।

बिहार इलेक्शन 2025 में स्कूल हॉलिडे सुरक्षा और 

व्यवस्था के लिए जरूरी कदम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 17 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यह निर्णय प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले की स्थानीय प्रशासनिक वेबसाइट या स्कूल नोटिस पर नजर रखें।

किसी भी बदलाव, नई अधिसूचना या छुट्टी से जुड़ी ताज़ा जानकारी यहीं इस पेज पर अपडेट की जाएगी।

