BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी भाषा न केवल छात्रों की मातृभाषा है, बल्कि यह उनकी साहित्यिक समझ और सांस्कृतिक चेतना का आधार भी है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को हिंदी साहित्य की समृद्ध विरासत (गद्य और पद्य), विभिन्न साहित्यिक विधाओं के परिचय और व्याकरण के मूलभूत नियमों से अवगत कराता है।
इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति, स्पष्ट संवाद कौशल और नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। यह विषय छात्रों को दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तैयार करता है, जिससे वे भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भाषा को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग कर सकें।
BSEB Class 10 Hindi 2025-26: Key Highlights
|
बोर्ड
|
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
10
|
विषय
|
हिंदी
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कुल मार्क
|
100
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
biharboardonline.bihar.gov.in
|
CHECK:BSEB Class 10 Syllabus 2025-26: All Subjects
बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी सिलेबस 2025-26:
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
BSEB Class 10 Hindi Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया हिंदी पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
