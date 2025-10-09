BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हिंदी भाषा न केवल छात्रों की मातृभाषा है, बल्कि यह उनकी साहित्यिक समझ और सांस्कृतिक चेतना का आधार भी है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को हिंदी साहित्य की समृद्ध विरासत (गद्य और पद्य), विभिन्न साहित्यिक विधाओं के परिचय और व्याकरण के मूलभूत नियमों से अवगत कराता है।

इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति, स्पष्ट संवाद कौशल और नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। यह विषय छात्रों को दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तैयार करता है, जिससे वे भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भाषा को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग कर सकें।

BSEB Class 10 Hindi 2025-26: Key Highlights