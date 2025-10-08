RRB NTPC Admit Card 2025
Focus
Quick Links

बिहार बोर्ड 9वीं गणित सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th Maths Syllabus in Hindi), डाउनलोड सिलेबस PDF

By Anisha Mishra
Oct 8, 2025, 16:35 IST

बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा का सिलेबस 2025-26 के लिए उपलब्ध है। यह सिलेबस छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। छात्र इस गणित सिलेबस को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे उन्हें विषयवार अध्ययन सामग्री और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी मिलेगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
बिहार बोर्ड 9वीं गणित सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th गणित Syllabus in Hindi), डाउनलोड सिलेबस PDF
बिहार बोर्ड 9वीं गणित सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th गणित Syllabus in Hindi), डाउनलोड सिलेबस PDF

बिहार बोर्ड 9वीं गणित का सिलेबस 2025-26, उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह सिलेबस छात्रों को यह बताता है कि उन्हें किस विषय में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा ज़रूरी हैं और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। सिलेबस की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं और परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।

यह सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF के रूप में उपलब्ध है, जिसे छात्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान से देखकर छात्र जान सकते हैं कि हर विषय में कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। यह एक तरह से छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी का नक्शा है, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

बिहार बोर्ड 9वीं गणित सिलेबस 2025-26

बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा के गणित सिलेबस पीडीएफ दिए गये है, जिसे छात्र अपनी तैयारी के लिए देख सकते हैं।