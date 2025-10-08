BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। माध्यमिक स्तर पर गणित एक आधारभूत और अनिवार्य विषय है, जो छात्रों की तार्किक क्षमता (Logical Aptitude) और समस्या-समाधान कौशल (Problem-Solving Skills) को विकसित करता है। यह विषय छात्रों को केवल बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि विज्ञान, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस वैचारिक नींव भी तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम को समझना आपको अपनी अध्ययन योजना को व्यवस्थित करने, प्रमुख अध्यायों पर ध्यान केंद्रित करने और बोर्ड परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक तैयारी करने का अवसर देगा।
BSEB Class 10 Maths 2025-26: Key Highlights
|
बोर्ड
|
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
10
|
विषय
|
गणित
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कुल मार्क
|
100
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
biharboardonline.bihar.gov.in
|
बिहार बोर्ड 10वीं गणित सिलेबस 2025-26:
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
BSEB Class 10 Maths Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया गणित पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
