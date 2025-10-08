BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह विषय छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें समाज, इतिहास और नागरिक जीवन की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान (नागरिक शास्त्र) और अर्थशास्त्र के चार प्रमुख स्तंभों को एकीकृत करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझाना, और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का विश्लेषण करना सिखाना है। यह विषय छात्रों में आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking), सामाजिक संवेदनशीलता और एक सक्रिय, सूचित नागरिक के रूप में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता विकसित करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सफलता के साथ-साथ भविष्य में कला और वाणिज्य स्ट्रीम में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस वैचारिक आधार भी प्रदान करता है।
BSEB Class 10 Social Science 2025-26: Key Highlights
|
बोर्ड
|
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
10
|
विषय
|
सामाजिक विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कुल मार्क
|
100
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
biharboardonline.bihar.gov.in
|
CHECK:BSEB Class 10 Syllabus 2025-26: All Subjects
बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिकविज्ञान सिलेबस 2025-26:
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
BSEB Class 10 Social Science Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation