BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह विषय छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें समाज, इतिहास और नागरिक जीवन की व्यापक समझ प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान (नागरिक शास्त्र) और अर्थशास्त्र के चार प्रमुख स्तंभों को एकीकृत करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझाना, और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का विश्लेषण करना सिखाना है। यह विषय छात्रों में आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking), सामाजिक संवेदनशीलता और एक सक्रिय, सूचित नागरिक के रूप में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता विकसित करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सफलता के साथ-साथ भविष्य में कला और वाणिज्य स्ट्रीम में उच्च अध्ययन के लिए एक ठोस वैचारिक आधार भी प्रदान करता है।