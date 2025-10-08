BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह विषय माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया से जोड़ता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) के मौलिक सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों की एक व्यापक और एकीकृत समझ प्रदान करना है।

यह विषय छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, प्रयोगों के माध्यम से सीखने और तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें मानव शरीर, विद्युत धारा, रासायनिक अभिक्रियाएँ और पर्यावरण प्रबंधन जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। कक्षा 10वीं का विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करता है, बल्कि उन्हें भविष्य में विज्ञान स्ट्रीम या चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार भी प्रदान करता है।