BSEB बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान पाठ्यक्रम 2025 - 26, पाठ्यक्रम पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह विषय माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया से जोड़ता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) के मौलिक सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों की एक व्यापक और एकीकृत समझ प्रदान करना है।
यह विषय छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, प्रयोगों के माध्यम से सीखने और तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें मानव शरीर, विद्युत धारा, रासायनिक अभिक्रियाएँ और पर्यावरण प्रबंधन जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। कक्षा 10वीं का विज्ञान पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करता है, बल्कि उन्हें भविष्य में विज्ञान स्ट्रीम या चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार भी प्रदान करता है।
BSEB Class 10 Science 2025-26: Key Highlights
|
बोर्ड
|
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
10
|
विषय
|
विज्ञान
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कुल मार्क
|
100
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
biharboardonline.bihar.gov.in
|
CHECK:BSEB Class 10 Syllabus 2025-26: All Subjects
बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान सिलेबस 2025-26:
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
BSEB Class 10 Science Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
Also Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation