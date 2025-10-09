वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं अपना नाम, जानें क्या है नियम

Key Points देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने कहा है कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का अवसर मिलना चाहिए।

Bihar Chunav 2025: भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) के नियमों के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक “Continuous Updation” (निरंतर अद्यतन प्रक्रिया) के तहत किसी भी समय मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। हालांकि, किसी विशेष चुनाव के लिए आयोग एक निश्चित कट-ऑफ तिथि निर्धारित करता है। अगर आवेदन इस तिथि के बाद किया गया है, तो नाम तो जुड़ जाएगा लेकिन वोट देने का अधिकार उस चुनाव में नहीं, बल्कि अगले चुनाव में मिलेगा। आम तौर पर, जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, तब से लेकर नामांकन (Nomination) की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सुविधा रहती है। लेकिन इस बार Election Commission of India ने विशेष व्यवस्था करते हुए स्पष्ट किया है कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। Bihar Voter List 2025: बिहार फाइनल वोटर लिस्ट voters.eci.gov.in पर जारी

Bihar Chunav 2025: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने कहा है कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से आयोग ने चुनाव से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की सुविधा दी है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप Form-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।यह मौका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या हाल ही में किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया : ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके Form-6 भरना अनिवार्य है।

यह फॉर्म आप voters.eci.gov.in या nvsp.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन के दो विकल्प:

ऑनलाइन आवेदन- घर बैठे प्रक्रिया पूरी करें।

ऑफलाइन आवेदन- नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें।

फॉर्म जमा करने के बाद सत्यापन होता है और नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है- बशर्ते आवेदन कट-ऑफ तिथि से पहले किया गया हो।

विशेष सारांश संशोधन और पारदर्शी प्रक्रिया आयोग हर वर्ष एक “Special Summary Revision” कराता है, जिससे नए मतदाता आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें और पुरानी प्रविष्टियों में सुधार किया जा सके।

चुनाव से पहले आयोग आधिकारिक दिशानिर्देश भी जारी करता है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनी रहे।

इसलिए अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान करना चाहते हैं, तो कट-ऑफ तिथि से पहले ही आवेदन ज़रूर कर दें। पूरी चुनाव मशीनरी अब आपके एक कॉल की दूरी पर चुनाव से संबंधित कोई भी सवाल है? बस 1950 डायल करें — यह आपका सीधा संपर्क है बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), निर्वाचन अधिकारी (ERO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से। Entire Election Machinery – Just a Call Away. ☎️



Got a question about the elections? Dial 1950 — your direct link to the BLOs, EROs, DEOs and CEO.#VoterHelpline1950 #BiharElections2025 #ECI