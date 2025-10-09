बिहार बोर्ड 9वीं विज्ञान सिलेबस 2025-26, Bihar Board 9th Science Syllabus in Hindi, डाउनलोड सिलेबस PDF

बिहार बोर्ड 9वीं विज्ञान का सिलेबस 2025-26, उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह सिलेबस छात्रों को यह बताता है कि उन्हें किस विषय में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा ज़रूरी हैं और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। सिलेबस की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं और परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।
यह सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF के रूप में उपलब्ध है, जिसे छात्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान से देखकर छात्र जान सकते हैं कि हर विषय में कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। यह एक तरह से छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी का नक्शा है, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
बिहार बोर्ड 9वीं विज्ञान सिलेबस 2025-26
बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा के विज्ञान सिलेबस पीडीएफ दिए गये है, जिसे छात्र अपनी तैयारी के लिए देख सकते हैं।
बिहार बोर्ड 9वीं विज्ञान सिलेबस 2025-26 को डाउनलोड करने के लिए, आप सीधे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर आप पूरा पाठ्यक्रम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड 9वीं विज्ञान सिलेबस 2025-26, Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया विज्ञान पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
बिहार बोर्ड 9वीं का पाठ्यक्रम कैसे डाउनलोड करें?
छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर "Circulars/Latest Updates" सेक्शन पर क्लिक करें।
-
वहां "Syllabus 2025-26" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
विषयवार सिलेबस की पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी।
-
अब आप इन्हें अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।
