बिहार बोर्ड 9वीं सामाजिक सामाजिक विज्ञान सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 9th Social Science Syllabus in Hindi), डाउनलोड सिलेबस PDF

Oct 10, 2025, 11:49 IST

बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा का सिलेबस 2025-26 के लिए सिलेबस उपलब्ध है। यह सिलेबस छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। छात्र इस सिलेबस को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे उन्हें विषयवार अध्ययन सामग्री और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी मिलेगी।

बिहार बोर्ड 9वीं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस 2025-26, उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह सिलेबस छात्रों को यह बताता है कि उन्हें किस विषय में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा ज़रूरी हैं और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। सिलेबस की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं और परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।

यह सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF के रूप में उपलब्ध है, जिसे छात्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान से देखकर छात्र जान सकते हैं कि हर विषय में कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। यह एक तरह से छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी का नक्शा है, जो उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

बिहार बोर्ड 9वीं सामाजिक विज्ञान सिलेबस 2025-26

बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान सिलेबस पीडीएफ दिए गये है, जिसे छात्र अपनी तैयारी के लिए देख सकते हैं।