UP GIC Lecturer Previous Year Question Paper: पिछले साल के सॉल्व किए हुए प्रश्न - पत्र, PDF डाउनलोड करें

UP GIC Lecturer Previous Year Paper: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने Lecturer (पुरुष/महिला) पदों के लिए 1518 भर्तियों की घोषणा की है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए और मॉक टेस्ट, पिछले पेपर्स और क्वेश्चन बैंक से ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
इससे उन्हें परीक्षा की असली जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी और वे उसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। आपकी मदद के लिए, हमने इस पेज पर UP GIC Lecturer के पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF के बारे में बताया है। पुराने प्रश्न पत्रों से लगातार प्रैक्टिस करने से उनके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे और उनके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
UP GIC Lecturer के पिछले साल के पेपर
अच्छी सैलरी और सुरक्षित नौकरी के कारण UP GIC Lecturer का पद हजारों उम्मीदवारों को आकर्षित करता है। UP GIC Lecturer के पिछले साल के पेपर हल करने से आपको परीक्षा के असली कठिनाई स्तर को पहचानने में मदद मिल सकती है। इससे आपको सभी सेक्शन में समय को सही तरीके से मैनेज करने की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इससे आपको अपनी तैयारी में अब तक कवर किए गए सभी टॉपिक को दोहराने में मदद मिलेगी। इन पेपर्स की मदद से आप आसान, मध्यम और कठिन स्तर के सवालों को हल कर पाएंगे।
UP GIC Lecturer के प्रीलिम्स प्रश्न पत्र में General Studies और Optional Subject जैसे विषय शामिल होते हैं। इसमें 300 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सिलेबस का कुछ हिस्सा पूरा करने के बाद, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए पुराने पेपर हल करना शुरू करें। UP GIC Lecturer के पिछले साल के प्रश्न पत्र से परीक्षा के कठिनाई स्तर और जरूरी टॉपिक के बारे में जानें।
UP GIC Lecturer पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड लिंक
UP GIC Lecturer के पिछले साल के पेपर आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाते हैं। इन पेपर्स से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और परीक्षा में कौन-से चैप्टर बार-बार आते हैं। इस पेज पर UP GIC Lecturer के पिछले साल के आधिकारिक प्रश्न पत्रों की PDF डाउनलोड करें।
|
विषय
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
यूपीपीएससी जीआईसी नागरिक शास्त्र पेपर (2021)
|
यूपीपीएससी जीआईसी अर्थशास्त्र पेपर (2021)
|
यूपीपीएससी जीआईसी अंग्रेजी पेपर (2021)
|
यूपीपीएससी जीआईसी सामान्य अध्ययन पेपर (2021)
|
यूपीपीएससी जीआईसी भूगोल पेपर (2021)
|
यूपीपीएससी जीआईसी हिंदी पेपर (2021)
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
यूपीपीएससी जीआईसी इतिहास पेपर (2021)
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
यूपीपीएससी जीआईसी संस्कृत पेपर (2021)
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
UP GIC Lecturer के पिछले साल के पेपर्स का पैटर्न
UP GIC Lecturer का एग्जाम पैटर्न आपको पेपर का फॉर्मेट, सवालों की संख्या, अंक, समय और पूरी स्कोरिंग स्कीम को समझने में मदद कर सकता है। लिखित परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो 300 अंकों के होते हैं। परीक्षा की कुल समय अवधि 2 घंटे होगी। नीचे UP GIC Lecturer के पिछले साल के प्रश्न पत्र का पैटर्न दिया गया है:
|
परीक्षा मोड
|
ऑफलाइन
|
प्रकार
|
उद्देश्य प्रकार
|
अनुभाग
|
2 (सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय)
|
प्रश्नों की संख्या
|
120 (जीएस: 40, वैकल्पिक: 80)
|
अधिकतम अंक
|
300
|
परीक्षा अवधि
|
2 घंटे
