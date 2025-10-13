Government Jobs After 12th: अच्छी सैलरी वाली 12वीं पास नौकरियों की पूरी लिस्ट, देखें

SSC GD Result 2025
By Priyanka Pal
Oct 13, 2025, 18:43 IST

जो Candidates अच्छी सैलरी और स्थायी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए 12वीं के बाद सरकारी नौकरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। 12वीं पास के लिए कुछ बेहतरीन सरकारी नौकरियों में SSC CHSL, RRB NTPC, SSC स्टेनोग्राफर, भारतीय नौसेना आदि शामिल हैं। इस पेज पर 12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों की पूरी जानकारी दी गई है।

Government Jobs After 12th
Government Jobs After 12th

12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों में सुरक्षित करियर, अच्छी आय और कई आकर्षक लाभ मिलते हैं। SSC, रक्षा और रेलवे जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध हैं। SSC CHSL, NDA, RRB NTPC और राज्य स्तर की परीक्षाओं को पास करके सम्मानित सरकारी पद हासिल किए जा सकते हैं। इन नौकरियों में नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और लंबे समय तक तरक्की की गारंटी होती है। 

यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो उच्च शिक्षा पूरी होने का इंतजार किए बिना एक अच्छा और स्थिर भविष्य बनाना चाहते हैं। 12वीं पास सरकारी नौकरियों में सैलरी आम तौर पर 20,000 रुपये से 90,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। 12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें, ताकि आप एक सोच-समझकर फैसला ले सकें।

12वीं के बाद टॉप 10 सरकारी नौकरियां

12वीं के बाद कई छात्र एक निश्चित आय वाली सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। भारत में कई सरकारी नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 12वीं पास होना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक और योग्य Candidates को चयन प्रक्रिया में भाग लेना होता है। 

यह प्रक्रिया आम तौर पर UPSC, SSC, भारतीय रेलवे आदि द्वारा आयोजित की जाती है। 12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों की लिस्ट नीचे दी गई है, जिसे Candidates अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

पात्रता

चयन प्रक्रिया

वेतन

संघ लोक सेवा आयोग

एनडीए और एनए परीक्षा

12वीं पास

लिखित परीक्षा और एसएसबी टेस्ट/साक्षात्कार

56,100 रुपये प्रति माह

भारतीय रेल

आरआरबी एनटीपीसी (वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क) 

18 वर्ष, 12वीं पास

कंप्यूटर आधारित परीक्षण और टाइपिंग कौशल परीक्षण (टीएसटी) (यदि लागू हो)

19900 रुपये-21700 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

सीएचएसएल (लोअर डिविजनल क्लर्क/जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर)

18 वर्ष, 12वीं पास

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर 1 और टियर 2) 

एलडीसी: 19,900-63,200 रुपये, डीईओ: 25,500-81,100 रुपये

भारतीय नौसेना

एए और एसएसआर

12वीं पास

भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा और पीएफटी, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा

5.02 लाख रुपये

बीएसएफ

हेड कांस्टेबल

18 वर्ष, 12वीं पास

पीएसटी और पीईटी, सीबीटी, डीवी

25,500 रुपये- 81,100 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

आशुलिपिक

18 वर्ष, 12वीं पास

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण और कौशल परीक्षण

50,000 रुपये प्रति माह (लगभग)

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट

12वीं पास के साथ कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट

कंप्यूटर आधारित परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन

26,600 रुपये से 90,000 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी

10वीं पास, 18 वर्ष

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

18,000-22,000 रुपये (लगभग)

भारतीय रेल

आरआरबी एनटीपीसी (लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट)

18 वर्ष, 12वीं पास

कंप्यूटर आधारित परीक्षण और टाइपिंग कौशल परीक्षण (TST)

19900 रुपये

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी, खेल कोटा)

18 वर्ष, 12वीं पास

परीक्षण परीक्षा, प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज़ीकरण और चिकित्सा परीक्षा

25,500-81,100 रुपये

12वीं के बाद लड़कियों के लिए सरकारी नौकरियां

12वीं के बाद महिला Candidates कई सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क, टिकट कलेक्टर, महिला कांस्टेबल, डेटा ऑपरेटर, रक्षा सेवाएं, स्टेनोग्राफर और कई अन्य पद शामिल हैं। लड़कियों के लिए 12वीं के बाद सरकारी नौकरियों में औसत सैलरी 20,000 रुपये से 90,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। 12वीं के बाद के सरकारी पदों और परीक्षाओं की लिस्ट के साथ-साथ चयन प्रक्रिया और सैलरी की जानकारी नीचे दी गई है:

परीक्षा

डाक

चयन प्रक्रिया

वेतन

राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा

कांस्टेबल

लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण

21,700 रुपये- 69,100 रुपये

डीएसएसएसबी क्लर्क

कनिष्ठ लिपिक

लिखित परीक्षा, डीवी, मेडिकल परीक्षा

5200-20200 + ग्रेड पे 2000

एसएससी सीएचएसएल

सीएचएसएल (लोअर डिविजनल क्लर्क/जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर 1 और टियर 2) 

एलडीसी: 19,900-63,200 रुपये, डीईओ: 25,500-81,100 रुपये

एसएससी स्टेनोग्राफर

आशुलिपिक

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण और कौशल परीक्षण

50,000 रुपये प्रति माह (लगभग)

आरआरबी एनटीपीसी

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क

कंप्यूटर आधारित परीक्षण और टाइपिंग कौशल परीक्षण (टीएसटी) (यदि लागू हो)

19900 रुपये-21700 रुपये

यूपीएससी एनडीए

एनडीए

लिखित परीक्षा और एसएसबी टेस्ट/साक्षात्कार

56,100 रुपये प्रति माह

12वीं के बाद अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरियां

सरकारी नौकरियां अपनी आकर्षक सैलरी और कई तरह के भत्तों के कारण हर साल लाखों Candidates को आकर्षित करती हैं। चुने गए Candidates को मूल वेतन के साथ-साथ डीए, एचआरए, टीए, चिकित्सा लाभ जैसे कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। हर साल उनके मूल वेतन में नियमित रूप से बढ़ोतरी भी होती है, जिससे यह पद और भी आकर्षक बन जाता है। अच्छी सैलरी वाली 12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों की लिस्ट नीचे दी गई है:

परीक्षा संचालन निकाय

पोस्ट नाम

वेतन

संघ लोक सेवा आयोग

एनडीए और एनए परीक्षा

56,100 रुपये प्रति माह

भारतीय रेल

आरआरबी एनटीपीसी (वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क) 

19900 रुपये-21700 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

सीएचएसएल (लोअर डिविजनल क्लर्क/जूनियर सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर)

एलडीसी: 19,900-63,200 रुपये, डीईओ: 25,500-81,100 रुपये

भारतीय नौसेना

एए और एसएसआर

5.02 लाख रुपये

बीएसएफ

हेड कांस्टेबल

25,500 रुपये- 81,100 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

आशुलिपिक

50,000 रुपये प्रति माह (लगभग)

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट

26,600 रुपये से 90,000 रुपये

कर्मचारी चयन आयोग

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी

18,000-22,000 रुपये (लगभग)

भारतीय रेल

आरआरबी एनटीपीसी (लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट)

19900 रुपये

राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा

कांस्टेबल

21,700 रुपये- 69,100 रुपये

डीएसएसएसबी क्लर्क

कनिष्ठ लिपिक

5200-20200 + ग्रेड पे  2000

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

