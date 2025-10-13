Current Affairs Quiz 13 अक्टूबर 2025: भारत की पहली ‘मेंटल हेल्थ एंबेसडर’ किसे नियुक्त किया गया?

RBI Grade B Admit Card 2025
Current Affairs Quiz 13 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Current Affairs Quiz 13 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन-सी योजना लॉन्च की? 

A) पीएम किसान सम्मान निधि

B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस

C) मिशन शक्ति योजना

D) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

1. B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और भारत में दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

2. डॉ. सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है?
 A) गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज
 B) रैमसर अवॉर्ड
 C) IUCN WCPA-Kenton Miller Award
 D) यूनिसेफ एनवायरनमेंट अवॉर्ड

 2. C) IUCN WCPA–Kenton Miller Award

हाल ही में डॉ. सोनाली घोष (Sonali Ghosh) ने Kaziranga National Park की फील्ड डायरेक्टर के रूप में उत्कृष्ट प्रबंधन और संरक्षण कार्य के लिए 2025 में IUCN World Conservation Congress में IUCN WCPA–Kenton Miller Award जीता। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय बनीं।

3. दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है?

A) शिक्षा दूत

B) महिला सशक्तिकरण राजदूत

C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर

D) स्वच्छता अभियान ब्रांड एंबेसडर

3. C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर 

हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को Ministry of Health and Family Welfare ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत की पहली “मेंटल हेल्थ एंबेसडर” नियुक्त किया। इस भूमिका के तहत वे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक नकरात्मकता को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।  

4. भारतीय सेना किस देश में “एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद 2025” में भाग लेने गई है?

A) श्रीलंका 

B) जापान

C) ऑस्ट्रेलिया

D) फ्रांस

4. C) ऑस्ट्रेलिया

भारतीय सेना का एक 120 सदस्यीय दल Perth में 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक आयोजित एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) 2025 में भाग ले रहा है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना (Indian Army) और Australian Army शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है।

5. ‘विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025’ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है?

A) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

B) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

C) शिक्षा मंत्रालय

D) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

5. C) शिक्षा मंत्रालय

‘विकसित भारत बिल्डाथॉन (Viksit Bharat Buildathon) 2025’ भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन है, जिसे शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और नीति आयोग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ावा देना है। 

