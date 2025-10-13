Current Affairs Quiz 13 अक्टूबर 2025: भारत की पहली ‘मेंटल हेल्थ एंबेसडर’ किसे नियुक्त किया गया?

Current Affairs Quiz 13 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन-सी योजना लॉन्च की? A) पीएम किसान सम्मान निधि B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस C) मिशन शक्ति योजना D) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 1. B) पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और भारत में दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

2. डॉ. सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है?

A) गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज

B) रैमसर अवॉर्ड

C) IUCN WCPA-Kenton Miller Award

D) यूनिसेफ एनवायरनमेंट अवॉर्ड 2. C) IUCN WCPA–Kenton Miller Award हाल ही में डॉ. सोनाली घोष (Sonali Ghosh) ने Kaziranga National Park की फील्ड डायरेक्टर के रूप में उत्कृष्ट प्रबंधन और संरक्षण कार्य के लिए 2025 में IUCN World Conservation Congress में IUCN WCPA–Kenton Miller Award जीता। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय बनीं। 3. दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? A) शिक्षा दूत B) महिला सशक्तिकरण राजदूत C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर D) स्वच्छता अभियान ब्रांड एंबेसडर 3. C) मेंटल हेल्थ एंबेसडर हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को Ministry of Health and Family Welfare ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत की पहली “मेंटल हेल्थ एंबेसडर” नियुक्त किया। इस भूमिका के तहत वे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक नकरात्मकता को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।