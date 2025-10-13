क्या चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कटेगा चालान? जानें सही नियम

गाड़ी चलाते समय क्या पहनना है और क्या नहीं, इसको लेकर अक्सर लोगों में भ्रम होता है, खासकर "चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान कटेगा" जैसी बातों को लेकर। कई सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहों के चलते लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई नियम है? इस आर्टिकल में हम आपको इसी से जुड़ी पूरी जानकारी देनें जा रहे हैं।

मोटर वाहन अधिनियम में क्या कहता है कानून?

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो कहता हो कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सीधे चालान कटेगा। इसका मतलब यह है कि केवल चप्पल पहनने के कारण आपका चालान नहीं किया जा सकता।

क्या चप्पल पहनकर ड्राइविंग खतरनाक है?

हालांकि, ट्रैफिक सेफ्टी के नजरिए से यह जरूर माना जाता है कि चप्पल, फ्लिप-फ्लॉप या लूज फुटवियर पहनकर गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो सकता है। इनसे पैर ब्रेक या एक्सीलेरेटर से फिसल सकता है जिससे वाहन पर नियंत्रण खोने का खतरा बढ़ जाता है।